Aperagenti: iscrizioni ancora aperte per l’evento di Fnaarc

Occorre segnalare la propria presenza entro venerdì 2 febbraio

La serata conviviale è in programma giovedì 8 febbraio presso il locale “Cielo e terra” di Suello

LECCO – Sono aperte fino a venerdì 2 febbraio le iscrizioni ad “Aperagenti”, l’evento di divulgazione e networking dedicato agli agenti di commercio e organizzato dalla Fnaarc (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio) Lecco. La serata conviviale è in programma per giovedì 8 febbraio 2024 a partire dalle ore 18.30 presso il locale “Cielo e terra” di via San Miro a Suello.

Per iscriversi occorre compilare il seguente form (CLICCA QUI) o inquadrare il QR code presente sulla locandina dell’evento: al momento della registrazione si otterrà un voucher che dà diritto a una prima consumazione offerta da Fnaarc Lecco. Il programma di “Aperagenti” prevede in apertura il saluto del presidente Fnaarc Lecco, Andrea Secchi, seguito poi dagli interventi di Luca Spreafico, vicepresidente del Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco e di Flavio Invernizzi (Ufficio Marketing Confcommercio Lecco).

“Parlare di finanziamenti con il nostro Confidi da un lato e dei servizi offerti dalla Confcommercio Lecco dall’altro significa dare risposte concrete e mostrare le opportunità di cui possono beneficiare gli iscritti alla Fnaarc Lecco – rimarca il presidente Secchi – Abbiamo pensato a un momento per farci conoscere e per raccontare quello che facciamo a livello provinciale in modo magari “silenzioso” e poco visibile, ma con grande impegno e perseveranza. L’idea è quella di una serata informale per entrare in contatto con chi svolge questa meravigliosa professione e offrire anche una opportunità per chi vuole fare rete e dare vita a nuove sinergie. Come Consiglio direttivo provinciale rappresentiamo le istanze di ogni settore e vogliamo ascoltare le richieste che vengono dalla base”.

Il Direttivo, rinnovato nello scorso mese di settembre, vede presenti, oltre al presidente Andrea Secchi (settore farmaceutico; Calco), la vicepresidente Francesca Maggi (horeca; Bosisio Parini) e i consiglieri Lucio Corti (horeca; Lecco), Andrea Gerosa (horeca; Lecco), Clara De Marcellis (parrucchiere-beauty; Mandello), Liliana Di Miceli (pneumatici; Dolzago) e Sergio Valsecchi (sicurezza-ferramenta-elettronica; Oggiono).