Da oggi fino al 2 novembre i visitatori potranno toccare con mano l’eccellenza della qualità artigiana

“Il nostro lavoro fa la differenza a livello locale, nazionale e mondiale”

ERBA – E’ stata inaugurata stamattina, sabato, con il tradizionale taglio del nastro, la 49^ edizione della Mostra Artigianato. Fino al 2 novembre i visitatori, gratuitamente, potranno partecipare a uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno lariano, frutto della collaborazione tra Lariofiere, Confartigianato Imprese Como e Confartigianato Imprese Lecco e sostenuto dalla Camera di Commercio Como-Lecco.

Tre padiglioni, 10.000 metri quadri e 170 espositori provenienti dal territorio italiano ed estero con produzioni artigianali di qualità questo il contesto di un evento che, oltre a mettere in mostra l’eccellenza del saper fare artigiano, propone anche momenti di incontro, approfondimenti, laboratori e iniziative culturali.

“Il comitato ha lavorato per la valorizzazione dell’artigianalità e del lavoro artigiano – ha detto il presidente del comitato promotore Virgilio Fagioli -. Dietro a Mostra Artigianato c’è un grande lavoro di ricerca delle realtà che esprimono il saper fare artigiano, oltre a tanti eventi, mostre, esposizioni e conferenze. Abbiamo creato qualcosa di diverso e abbiamo cercato di dare un valore nuovo a questo importante evento”.

Tra gli ospiti anche l’assessore regionale Guido Guidesi: “Trovarci qui dopo un periodo in cui si parlava di digitalizzazione delle fiere non era scontato. Per noi i quartieri fieristici sono fondamentali. È un momento difficile, ma paradossalmente stiamo vivendo un momento di picco di lavoro e non siamo messi nelle condizioni di poterlo fare. Abbiamo resistito grazie alla rinuncia delle marginalità, ma non possiamo continuare a chiedere questo. Adesso l’intervento a livello europeo è un dovere. Chiediamo di essere messi allo stesso livello dei nostri concorrenti. La sfida è cercare di sfruttare la potenzialità inespressa della nostra regione e mettere a sistema una strategia settoriale diversificata che venga sostenuta dalla regione. Ingegno, qualità, comunità e innovazione sono il cuore che dobbiamo far emergere anche fuori dalla Lombardia. Dobbiamo farlo conoscere per far praticare l’arte dell’artigianato”.

All’inaugurazione ha partecipato anche il sindaco di Erba Mauro Caprani: “Grazie per essere a Erba e grazie agli imprenditori artigiani che si trovano in un momento davvero difficile per tanti motivi, ma sono sicuro che il mondo dell’artigianato saprà uscire a testa alta con grandi sacrifici e il consueto grande impegno. Dalle difficoltà nascono grandi opportunità, anche questa volta ce la caveremo tutti insieme. L’anno prossimo saremo ancora qui magari, speriamo in una situazione migliore”.

Mostra Artigianato è anche sinonimo di Lariofiere: “Quest’anno si è lavorato tanto, ma il risultato è davvero bello – ha detto il presidente Fabio Dadati -. Quest’anno non era affatto semplice continuare il percorso, però abbiamo cercando di portare la qualità degli espositori che rappresentano il mondo dell’artigianato. Anche Lariofiere sta cambiando per essere sempre al passo con le richieste e per questo ringrazio tutti i partner. In questo modo riusciamo ad assolvere il ruolo di servizio che abbiamo: offrire un’area logistica e infrastrutturale sempre più accogliente e funzionale. Riempie il cuore lavorare nelle proprie realtà, riuscire a superare i conflitti. L’auspicio è che tutti insieme, quotidianamente, lavoriamo insieme per la pace, percorso che ci può aiutare a superare le complessità che ci affliggono in questi tempi”.

“Gli imprenditori artigiani fanno la differenza: il nostro lavoro fa la differenza a livello locale, nazionale e mondiale – ha detto il presidente di Confartigianato Imprese Lecco Daniele Riva -. Da tempo ci ritroviamo a tagliare il nastro di questa manifestazione sotto nubi grigie, ma notiamo sempre più che il modello industriale e la produzione in serie si sta disgregando. Sta tornando un modello locale e noi artigiani ci troviamo a essere un modello vincente. Non solo il prodotto, ma anche il suo modo di realizzazione diventa centrale”.

“Siamo riusciti a organizzare questa manifestazione importante – ha detto il presidente di Confartigianato Imprese Como Roberto Galli – Si parlava spesso di turismo e noi artigiani siamo pronti a lavorare in collaborazione con il turismo perché una parte del mondo artigiano è anche questo. Stiamo affrontando un momento complicato che arriva dopo un periodo di difficoltà, ma la caparbietà è ciò che ci contraddistingue e sono sicuro che riusciremo a essere presenti”.

“Un momento come questo dà visibilità alle nostre realtà artigianali che hanno tenuto alto il valore del made in Italy – ha aggiunto il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli -. C’è preoccupazione, ma ci sono dati positivi: l’aumento delle esportazioni per le piccole imprese il cui mondo è vitale. Vogliamo cogliere questa opportunità e dobbiamo essere in grado di poterlo fare, ma occorre esprimere quella coralità che finora è mancata. La raccomandazione è mettersi insieme se non altro per un fatto di interesse vero. C’è poca marginalità per molto settori, se vogliamo sostenere dei costi dobbiamo farlo insieme anche per far fronte alle nuove sfide. Abbiamo iniziato da poco questa legislatura. Le parole del premier mostrano attenzione per il nostro settore e riteniamo questo un fattore fondamentale. Spero che oggi si possa partire per dare ottimismo e fiducia perché potremmo essere protagonisti e scrivere una pagina bella della storia del nostro Paese”.

Tra i sostenitori della Mostra Artigianato la Camera di Commercio Como Lecco rappresentata dal presidente Marco Galimberti: “I numeri ci dicono che la provincia di Lecco è al primo posto per incidenza delle imprese artigiane rispetto alle altre imprese, Como è al secondo posto, perciò Mostra Artigianato non poteva che essere a Erba, al confine tra le due province. È importante dare una giusta attenzione a questa economia con fatti concreti. Credo sia fondamentale ragionare su azioni concrete per sostenere le nostre imprese. È importante che le associazioni di categoria si interfaccino con il Governo per portare le nostre istanze. Il made in Italy è un brand che deve essere a portata anche delle nostre piccole imprese. Parlando di sostenibilità, abbiamo lanciato il report semplificato sulla sostenibilità: una cosa semplice alla portata delle piccole imprese che fa vedere come le imprese fanno già sostenibilità”.

Mostra Artigianato sarà visitabile fino a mercoledì 2 novembre. Il programma eventi e tutte le informazioni sul sito www.mostrartigianato.com.