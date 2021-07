Aperto per ferie 2021, artigiani sempre più vicini a cittadini e turisti

Nella seconda estate di pandemia torna l’iniziativa di Confartigianato Lecco

“Anche quest’anno cittadini e turisti possono contare su un riferimento sicuro in caso di bisogno”

LECCO – L’iniziativa di Confartigianato Imprese Lecco “Aperto per ferie”, giunta alla 26^ edizione, non ha ormai più bisogno di presentazioni. Anche quest’anno ha raccolto la convinta adesione di oltre 700 artigiani della provincia di Lecco ma non solo, anche delle vicine province di Monza Brianza, Sondrio, Milano, Como e Bergamo, andando a coprire tutti i settori, dagli autoriparatori, agli elettricisti, ma anche trasporti, informatica, alimentari, benessere…

“La novità di quest’anno è la presenza di Confartigianato in cinque mercati della nostra provincia (Lecco, Calolziocorte, Merate, Oggiono e Colico) per essere ancora più vicini ai cittadini e far conoscere in modo ancor più capillare questa iniziativa – ha detto il presidente di Confartigianato Daniele Riva -. Vogliamo essere vicino ai cittadini ma anche ai turisti, gli strumenti di oggi ci permettono di raggiungere tutti e il sito di Aperto per ferie è già on-line (apertoperferie.artigiani.lecco.it), lì è possibile trovare l’elenco completo di tutti i professionisti che aderiscono sempre con grande entusiasmo visto che, dopo tutto, è anche per loro un veicolo di pubblicità indiretta. Tutti gli anni ci chiediamo se riproporre l’iniziativa che è ormai presente da un po’ di tempo, ma l’interesse e i numeri ci convincono a confermare l’iniziativa”.

“Ormai è cambiato il modo di organizzare le ferie e agosto non è più il mese esclusivo per andare in vacanza – ha detto l’assessore del comune di Lecco Giovanni Cattaneo -. Questa iniziativa sottolinea l’intelligenza e la capacità degli artigiani di essere attenti a come sta cambiando il modo di affrontare il lavoro e rispondere alle esigenze del mercato. Non possiamo che essere felici per questa iniziativa che rivela attenzione verso le famiglie e verso i turisti che, in caso di bisogno, non sono abbandonati ma possono contare su validi professionisti”.

“Cittadini e turisti possono trovare un riferimento sicuro anche dal punto di vista delle condizioni degli interventi che saranno richiesti, preventivi assolutamente in linea con i prezzi e le tariffe, onde evitare così brutte sorprese al momento del conto – ha detto il segretario di Confartigianato Vittorio Tonini -. Una iniziativa che vede il coinvolgimento anche delle varie amministrazioni comunali che attraverso i loro siti pubblicano l’elenco degli artigiani aperti. Un’abitudine ormai consolidata che porta sempre risultati importanti”.

Alla presentazione di questa mattina, sabato, presso il gazebo allestito da Confartigianato nella centralissima piazza XX Settembre a Lecco, hanno partecipato anche Monica Longhi, delegata della zona Lecco-Valmadrera, e Flavio Bassani, delegato comunale di Lecco, a testimonianza dell’attenzione che l’associazione ha verso i territori: “Gli artigiani sono il primo gradino verso i cittadini nella scala dei bisogni, è per questo che ci mettiamo a disposizione anche ad agosto tanto che anche la stessa Confartigianato rimane aperta – ha detto Longhi -. L’altro aspetto interessante è che il sito è anche in inglese per andare incontro anche ai numerosi turisti che arrivano a Lecco”.

“C’è una voglia di interagire in un modo più profondo e più curato con il territorio, da qui nasce la posizione di delegato comunale che ricopro – ha detto Bassani -. Aperto per ferie rappresenta un’opportunità per tutti, anche per gli artigiani e per tutte quelle attività che sono di nuova generazione (nell’elenco sono presenti cinque aziende del settore informatico). Spero che la collaborazione con il comune possa portare anche alla nascita di iniziative nuove che mettano assieme i punti in comune che ci sono”.

Dietro a questo progetto c’è un lavoro di squadra certosino che parte dal contatto con le diverse aziende che partecipano, fino all’allestimento dei gazebo nei cinque comuni lecchesi, a tutti coloro che hanno lavorato sono andati i ringraziamenti del presidente Daniele Riva. Dopo la tappa di oggi a Lecco, Aperto per ferie e Confartigianato saranno martedì 3 agosto a Calolzio e Merate (zona mercato), venerdì 6 agosto a Oggiono e Colico (zona mercato).