Presentata la collaudatissima iniziativa, dal 1° agosto on-line il sito con tutte le informazioni

“Aperto per ferie vuole evitare che il cittadino, davanti a una situazione ‘imprevista’, si trovi costretto a fare una ricerca al buio”

LECCO – E’ giunta alla 27^ edizione la collaudatissima iniziativa di Confartigianato Imprese Lecco “Aperto per ferie”. Anche quest’anno, perciò, le imprese artigiane saranno al fianco nel mese di agosto dei cittadini lecchesi che non andranno in vacanza e ai turisti che frequenteranno il territorio. A partire da lunedì 1 agosto basterà cliccare sul sito apertoperferie.artigiani.lecco.it per avere la lista di tutte le imprese associate a Confartigianato Lecco aperte nel mese di agosto.

Quest’anno, per presentare l’iniziativa è stata scelta una cornice davvero speciale: il planetario della città di Lecco dove Loris Lazzati e l’associazione Gruppo Astrofili Deep Space hanno tenuto la conferenza-laboratorio “Artigianato stellare: l’orologio nel cielo” insegnando ai presenti come costruire un Notturnale, strumento per ricavare l’ora con le stelle, come facevano i grandi navigatori del passato. La bella serata si è conclusa nella cupola con l’osservazione del cielo attraverso uno speciale proiettore, anche questo prodotto di sapiente artigianato.

Tornando all’iniziativa Aperto per ferie il presidente Daniele Riva ha tracciato i contorni dell’iniziativa: “Dopo 27 anni è una iniziativa ormai molto conosciuta, si rivolge ai cittadini che non vanno in vacanza e ai turisti e, in questo lasso di tempo, la parte turistica è notevolmente aumentata – ha detto -. La novità di quest’anno è che abbiamo rivisto il portale dell’iniziativa per essere più accessibili da tutti i device, un investimento che vuole guardare al futuro. Un numero di partecipanti importante, oltre 600 imprese a cui qualcuno si aggiungerà sicuramente. Aperto per ferie è il frutto di un grande lavoro di squadra perciò ringrazio tutti. Dal prossimo 1° agosto il portale sarà in linea e, anche quest’anno, riusciamo a garantire alcune aperture a Ferragosto”.

“Una delle caratteristiche fondamentali di Confartigianato è la sua capillarità sul territorio – ha detto il segretario generale Vittorio Tonini -. Questa iniziativa è uno strumento e un veicolo di comunicazione con i cittadini e con i turisti che scelgono il nostro territorio. Le 615 imprese che hanno aderito rappresentano tutte le categorie per dare risposte alle richieste, anche impreviste, dei cittadini in un periodo considerato di vacanza. Aperto per ferie vuole anche evitare che il cittadino, davanti a una situazione ‘imprevista’, si trovi costretto a fare una ricerca al buio magari ritrovandosi a pagare conti salati con lavori non eseguiti a regola d’arte. Visto che stiamo parlando di imprese associate, Aperto per ferie vuol essere garanzia di professionalità a un prezzo giusto in un periodo molto particolare dell’anno”.

615 imprese, oltre 70 mestieri coinvolti. Tra queste 61 saranno aperte il giorno di Ferragosto, mentre 48 saranno quelle aperte tutto il mese di agosto. Tutto il territorio è coperto, dal Lago alla Valsassina, dalla città di Lecco al Meratese; hanno aderito anche aziende da fuori provincia, in particolare dalle zone limitrofe della Bergamasca, del Comasco, dell’Alto Lago e del Monzese.