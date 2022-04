Api e Carabinieri insieme per la “Tutela ambientale e il contrasto alla criminalità”

Le realtà territoriali di Confapi organizzano seminari e convegni in collaborazione con l’Arma

Giovedì 5 maggio a Lecco un focus sulla gestione rifiuti e sulle bonifiche ambientali

LECCO – Lo scorso anno il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale Teo Luzi, e il Presidente di Confapi, Maurizio Casasco, hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la tutela del patrimonio informativo aziendale, attraverso la prevenzione dell’utilizzo illegale dei dati, per la salvaguardia dagli illeciti ambientali e per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività economica. In questo senso le realtà territoriali di Confapi stanno organizzando seminari e convegni, in collaborazione con l’Arma, su questi temi.

Il primo in calendario organizzato da Api Lecco Sondrio con i Carabinieri del nostro territorio è quello che si terrà giovedì 5 maggio 2022, alle ore 16, presso la sede di Api (via Pergola 73 a Lecco) che si potrà seguire anche in modalità webinar.

Il titolo del seminario è “Tutela ambientale e contrasto alla criminalità: focus sulla gestione rifiuti e sulle bonifiche ambientali. Prevenzione dei reati, protezione dell’ambiente, emersione degli illeciti”. Dopo i saluti inziali di Enrico Vavassori, presidente di Api Lecco Sondrio e del Colonnello Igor Infante, Comandante Provinciale Carabinieri di Lecco, Silvia Negri, responsabile Ambiente e Sicurezza Api Lecco Sondrio, darà il via al convegno in cui ci saranno questi interventi: “Il contrasto ai reati nel settore dei rifiuti e delle bonifiche” del Capitano Chiara Guariglia, comandante Nipaaf di Lecco e “Criminalità ambientale nella gestione dei rifiuti, modelli organizzativi” del Maggiore Marcello Capodiferro, comandante Noe di Brescia.

Per partecipare al convegno, in presenza o online, è obbligatoria l’iscrizione cliccando qui.