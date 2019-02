Impianti sicuri alla prova dei controlli

Un seminario dedicato alle classificazioni, alle manutenzioni e alle verifiche obbligatorie per impianti a pressione, ganci, funi e catene

LECCO – Le attività manifatturiere degli associati Api Lecco si svolgono con l’impiego di impianti e attrezzature che devono garantire il massimo grado di sicurezza.

In collaborazione con ATS Brianza, Api organizza lunedì 11 febbraio, alle ore 14.00, un seminario per supportare gli addetti interni alle aziende nella gestione delle manutenzioni e degli adempimenti di legge.

In particolare gli esperti dell’unità operativa impiantistica dell’ATS Brianza si soffermeranno sugli impianti a pressione e altre attrezzature come ganci, funi e catene rispondendo ai quesiti sulla corretta classificazione, sulle manutenzioni e sulle scadenze delle verifiche obbligatorie.

“La normativa in questa materia è piuttosto articolata e la collaborazione con i tecnici Ats che poi sono incaricati di svolgere i controlli, permette di autoverificare la propria situazione, per evitare di farsi trovare impreparati durante i sopralluoghi delle autorità competenti, quando gli errori diventerebbero sanzioni” ha dichiarato Silvia Negri, responsabile Ambiente e Sicurezza di Api Lecco.

Un’occasione importante per il personale addetto alle manutenzioni e alla sicurezza. “Questo seminario consente di ottenere crediti formativi da cumulare per l’assolvimento degli obblighi. ATS Brianza, settore impiantistica, mette a disposizione il personale che si occupa dei controlli e che ha elaborato alcuni strumenti pratici per supportare le aziende negli adempimenti” ha concluso Silvia Negri.