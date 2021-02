18 febbraio e 4 marzo 2021 seminari di carattere tecnico organizzati da Api

Novità e agevolazioni fiscali, approfondimento con Studio Qualitas commercialisti associati di Lecco

LECCO – Come spesso capita, l’inizio dell’anno porta con sé numerose novità a livello fiscale, accentuate ulteriormente quest’anno dalla pandemia in corso e dai provvedimenti straordinari presi dal Governo.

Per presentare e soprattutto approfondire queste tematiche, Api Lecco Sondrio, in collaborazione con lo Studio Qualitas commercialisti associati di Lecco, organizza due seminari, di carattere tecnico, sui principali aspetti legati alla nuova Legge di Bilancio e decreto fiscale.

La prima giornata, dal titolo “Agevolazioni fiscali e crediti di imposta”, si terrà giovedì 18 febbraio, dalle ore 14.30 alle 16, in cui verranno approfondite le novità fiscali entrate in vigore dal 1° gennaio 2021. “Parleremo di proroga delle detrazioni per il recupero edilizio e riqualificazione energetica – spiega il relatore Massimo Fumagalli – dei contributi a fondo perduto, del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, della proroga del credito d’imposta per la R&S e l’innovazione, del credito d’imposta per canoni di locazione e affitto e delle agevolazioni per la capitalizzazione delle imprese”.

Nel secondo incontro, in programma per giovedì 4 marzo, sempre dalle ore 14.30 alle 16, si parlerà invece di “Novità fiscali e adempimenti” in cui verranno analizzati: “Proroga dei termini di versamento e altri adempimenti fiscali, rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate, novità in materia di imposte dirette, fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, dilazione dei ruoli e altre novità in materia di riscossione e assemblee societarie”, conclude Fumagalli.

I due appuntamenti si terranno in modalità webinar e sono aperti a tutti, anche ai non associati Api. Per iscriversi visitare la sezione “Eventi” del sito www.apilecco.it.