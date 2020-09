Api Lecco. Lunedì il convegno: “Bilateralità e welfare per le Pmi”

Appuntamento dedicato a imprenditori, responsabili risorse umane e consulenti del lavoro

Lunedì 5 ottobre in sede Api Lecco

LECCO – Lunedì 5 ottobre, dalle ore 14, in sede Api Lecco si terrà il convegno dal titolo: “Bilateralità e welfare per le Pmi: Enfea ed Enfea Salute” organizzato in collaborazione con Enfea, Enfea Salute, Cgil, Cisl e Uil e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

L’evento è dedicato alla bilateralità espressione dei contratti collettivi sottoscritti da Confapi (Unionchimica,Uniontessile,Unigec, Unimatica, Unionalimentari, Unital, Aniem), Cgil, Cisl e Uil con lo scopo di approfondire gli strumenti e le prestazioni a disposizione delle aziende, dei lavoratori e delle lavoratrici in ambito welfare. Gli strumenti della bilateralità permettono di valorizzare i bisogni del personale, vera risorsa strategica dell’azienda e, di conseguenza, supportare l’azienda nel perseguire una maggiore competitività.

I destinatari di questo convegno sono gli imprenditori associati, i responsabili delle risorse umane, i consulenti del lavoro e i professionisti del mondo economico. L’incontro, inoltre, è valido per la Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro.

Il convegno si svolgerà nel rispetto delle normative sanitarie attualmente in vigore in materia di prevenzione Covid-19, per questo motivo la disponibilità dei posti è limitata a 50 persone.

Per partecipare bisogna pre-iscriversi compilando il modulo a questo link: https://bit.ly/36dEAJx

Il programma del convegno:

ore 14.30 Saluti e apertura lavori: Luigi Sabadini, presidente Api Lecco e Matteo Dell’Era Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Lecco

Ore 15 “I sistemi della bilateralità di Confapi/Cgil, Cisl, Uil – Enfea, Enfea Salute”. Intervengono: Delio Dalola – Presidente Confapindustria Lombardia e coordinatore Unioni di categoria Cafapi, Giuseppe Briano – Vice Presidente Enfea, Annamaria Trovò – Vice Presidente Enfea Salute, Manola Cavallini – Comitato esecutivo Enfea.

Ore 16 “L’operatività del sistema bilaterale: CCNL, adesione e prestazioni”. Interviene: Mario Gagliardi Responsabile area Relazioni industriali e Welfare Api Lecco.

Ore 16.20 Case History Enfea.

Ore 16.30 Dibattito e chiusura lavori.