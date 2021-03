Il Presidente della Lombardia ha ringraziato la famiglia Mortarotti

Allo scoppio dell’emergenza covid, un anno fa, aveva donato 300 mila mascherine

GORDONA – Nella giornata di ieri, giovedì, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, presente in Valtellina, ha fatto visita alla azienda Dispotech di Gordona, associata di Api Lecco Sondrio.

Il Governatore è stato accolto dalla famiglia Mortarotti che nel 1994 ha fondato l’azienda che si occupa di ideazione e realizzazione di prodotti monouso nel settore sanitario e lo scorso anno, proprio in piena pandemia, fu protagonista di un episodio che finì sulle cronache nazionali.

Era il 4 marzo 2020 quando 830 mila mascherine chirurgiche, comprate in Cina dalla Dispotech, vennero bloccate in Germania quando in Italia era impossibile trovarne e l’emergenza Covid-19 era esplosa. Grazie all’intervento di Api Lecco Sondrio, Confapi e delle autorità italiane dopo giorni di trattative si sbloccò la situazione e le mascherine arrivarono in Italia. Massimo Mortarotti e i figli Monica e Emanuele, che si occupano rispettivamente di produzione-amministrazione e direzione, decisero di donare 200 mila mascherine all’Ast di Sondrio e 100 mila alla Protezione civile.

Attilio Fontana, con l’assessore regionale Massimo Sertori, ieri ha raggiunto Gordona per ringraziare la Dispotech del nobile gesto, ma soprattutto conoscere questa realtà industriale che nel corso degli anni è cresciuta, oggi ha 78 dipendenti, e realizza prodotti in uso da migliaia di persone ogni giorno come ad esempio il ghiaccio o lo spray sintetico. Fontana, durante la sua visita, ha prima avuto una fitta chiacchierata con i Mortarotti sulla loro realtà imprenditoriale e sulle problematiche del territorio come ad esempio la viabilità e la formazione del personale. Poi ha visitato lo stabilimento dove si realizzano i prodotti della Dispotech guidato da Monica Mortarotti.

Erano presenti alla visita in azienda anche Luigi Sabadini e Marco Piazza, Presidente e Direttore di Api Lecco Sondrio.