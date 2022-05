Api Lecco Sondrio. Col Gruppo Giovani il secondo film di “Officina cinema”

Prosegue l’evento organizzato per festeggiare i 30 anni di fondazione

Appuntamento alle ore 20.30 al Nuovo Cinema Aquilone di Lecco

LECCO – Seconda proiezione domani sera, 11 maggio, per “Officina cinema”, il cineforum a tema lavoro del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio che quest’anno festeggia i 30 anni di fondazione. Domani, alle ore 20.30 al Nuovo Cinema Aquilone (via Parini, 16 a Lecco) verrà proiettato il film francese del 2018 “In guerra” di Stéfan Brizé.

Si tratta della parte centrale della trilogia sul lavoro del regista transalpino, iniziata con “La legge del mercato” (2015) e che si conclude con “Un autre monde” (2021). La trama: siamo in Francia, un’azienda di un noto gruppo tedesco riceve l’ordine di chiudere i battenti. Rimangono senza lavoro più di mille persone. Il protagonista è Laurent Amédéo, interpretato da un ottimo Vincent Lindon, che diventa il portavoce di chi rischia di non avere più nulla. Il film fu tra i candidati alla Palma d’Oro al Festival di Cannes del 2018 e l’attore protagonista Lindon al Premio Lumière nel 2019.

Chi volesse prenotare il suo posto al cinema deve cliccare qui. Altrimenti ci si può presentare direttamente al Nuovo Cinema Aquilone. Per entrare in sala è obbligatorio indossare la mascherina FFP2. La terza e ultima proiezione di “Officina cinema” sarà “Joy” in programma mercoledì 25 maggio 2022.