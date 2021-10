API: webinar su andamento mercato energetico e costi per le imprese

Conferenza on line rivolta alle imprese associate di Api Lecco -Sondrio

In programma lunedì prossimo con tre esperti relatori sul tema

LECCO – Lunedì 25 ottobre 2021, alle ore 11, è in programma il webinar di API sull’andamento dei mercati di energia elettrica e gas che da tempo hanno assunto una dinamica rialzista, mostrando quotazioni in aumento con variazioni in brevi periodi anche di notevole entità.

Durante il seminario online verranno analizzati i fattori di crescita delle quotazioni, gli effetti sui costi per le aziende e le prospettive future dei mercati.

Interverranno:

Ambrogio Bonfanti, presidente Consorzio Adda Energia costituito nell’ambito di Api Lecco Sondrio

esperto in tema di energia elettrica Andrea Gavazzeni, esperto in tema di gas

Per iscriversi al webinar CLICCARE QUI

La mattina di lunedì 25 ottobre, sarà inviata alla mail che avete indicato il link per partecipare.