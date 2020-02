ApiLab, secondo appuntamento sul tema del passaggio generazionale

19 febbraio, dalle 13.30 alle 17.30 presso la sede di Api

“Importante guardare al passato come base per costruire il proprio successo”

LECCO – Dopo il successo del primo incontro dedicato alla digital integration, ApiLab, la business school laboratoriale promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Api procede trattando un altro importante tema: il passaggio generazionale.

L’incontro, in programma mercoledì 19 febbraio, dalle 13.30 alle 17.30 presso la sede di Api Lecco, vuole rispondere a questa domanda: in che modo aiutare giovani imprenditori, spesso eredi di successi familiari, a non retrocedere verso il futuro, ma a guardare il passato come una base da cui ripartire per costruire il proprio successo?

“Come nel precedente appuntamento il pomeriggio vuole essere un tavolo di confronto tra imprenditori unendo, grazie alla presenza di un esperto, nozioni teoriche a case history con esercizi pratici – ha dichiarato Laura Silipigni, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco – in particolare nel prossimo incontro ogni partecipante porterà in relazione sinergica e progettuale gli elementi distintivi e i successi della propria Impresa con la propria visione progettuale sul futuro”.

“In questo appuntamento coinvolgeremo gli imprenditori parlando di futuro, di come approcciarlo nel modo corretto – afferma Laura Protasoni Managing Partner di HC Srl e relatrice dell’incontro – Il cambiamento spaventa sempre un po’, certo, ma è necessario per evolvere e migliorarsi sia come persone, sia come giovani imprenditori. Insieme cercheremo proprio di capire come ‘impossessarsi del cambiamento’ imparando a gestire paure e dubbi attraverso il governo delle emozioni, il pensiero lucido e un approccio ‘open mind’”.

Per informazioni e adesioni contattare la Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori di Api allo 0341.282822.