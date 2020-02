Appello ai turisti: “Sul Lago di Como strutture aperte e sicure”

Disdette anche nel lecchese e comasco per la paura del Coronavirus

Lake Como lancia l’appello: “Hotel, ristoranti e bar aperti. Vi aspettiamo”

LECCO – L’effetto Coronavirus è soprattutto economico: lo sanno bene gli operatori del settore turistico-ricettivo che stanno vivendo giornate di forti preoccupazione. Anche sul Lago di Como, meta turistica a livello internazionale, si stanno già registrando “numerose disdette da parte dei turisti, preoccupati da alcune comunicazioni dei media”.

Lo fa sapere Lake Como Tourism, il portale turistico ufficiale delle province di Como e Lecco.

“Le strutture ricettive, ristoranti, bar e negozi sono regolarmente aperti e sicuri – spiegano in una nota rivolta in particolare a quanti avevano progettato o stanno programmando il loro viaggio sul Lario – La primavera è alle porte e le bellissime ville del Lario sono pronte per aprire al pubblico i loro giardini in fiore. Inoltre con la bella stagione riprendono tutti i servizi legati alla navigazione, alle attività all’aperto ed alle escursioni in montagna”.

“Noi continuiamo a lavorare – spiegano – in vista della stagione in arrivo, fiduciosi che i turisti non rinunceranno alle bellezze dell’Italia, alla cultura, al buon cibo e alla nostra calda ospitalità”.

Ottimismo per l’estate

“E anche se la primavera dovesse partire sottotono – proseguono – siamo ottimisti sulla stagione estiva e pensiamo che questa sia l’occasione giusta per puntare a incrementare maggiormente il turismo anche nel periodo invernale. In questo momento crediamo ancora di più che sia importante sviluppare sinergie e collaborazioni tra tutte le realtà del nostro territorio per trasmettere in modo univoco un messaggio positivo di ripresa e rendere il Lago di Como meta turistica 365 giorni all’anno”.

“Vi aspettiamo – concludono- e siamo sicuri che il nostro Lago saprà affascinarvi con la bellezza del suo territorio!”

IL MANIFESTO PROMOZIONALE