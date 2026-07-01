Ariston Group completa l’acquisizione di Riello

Riello e Beretta sono marchi altamente rinomati per le capacità tecnologiche

“Siamo pronti a cogliere le opportunità di creazione di valore combinando competenze, tecnologie e portafogli prodotti complementari”

LECCO – Ariston Group, player globale nelle soluzioni sostenibili per il comfort climatico e il riscaldamento dell’acqua, annuncia di aver completato oggi l’acquisizione del 100% di Riello Group, storico operatore internazionale nei settori del comfort climatico e delle combustion technologies, da società controllate da Carrier Global Corporation.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di Ariston Group volta a consolidare l’offerta nel comfort climatico, grazie alla complementarità di competenze, marchi e accesso ai mercati. L’importo corrisposto in data odierna per l’acquisizione è pari a circa 370 milioni di euro, inclusi i consueti aggiustamenti relativi alla posizione finanziaria netta e al capitale circolante netto. L’impatto atteso sulla posizione finanziaria netta di Ariston Group è pari a circa 320 milioni di euro, considerando la posizione finanziaria netta di Riello Group al closing.

L’operazione è basata su un Enterprise Value di 289 milioni di euro, in linea con quanto precedentemente comunicato. La transazione implica un multiplo di circa 5x EV / EBITDA adjusted 2026, inclusi i benefici delle sinergie a regime, ed è stata interamente finanziata con risorse finanziarie disponibili di Ariston Group. Ariston Group mantiene un solido profilo finanziario, con un indebitamento pro-forma a fine anno atteso inferiore a 2,5x.

Paolo Merloni, Executive Chairman di Ariston Group, ha commentato: “Siamo lieti di accogliere i colleghi e i partner di Riello nella famiglia Ariston. Riello e Beretta sono marchi altamente rinomati per le capacità tecnologiche, e rafforzeranno la nostra offerta ai clienti nel comfort climatico e nelle combustion technologies. Siamo impegnati ad accelerarne lo sviluppo facendo leva sulle capacità e sulla scala del Gruppo”.

Maurizio Brusadelli, CEO di Ariston Group, ha aggiunto: “Con Riello ora parte di Ariston Group, siamo pronti a cogliere le opportunità di creazione di valore combinando competenze, tecnologie e portafogli prodotti complementari. Abbiamo un chiaro piano per realizzare le sinergie in ambito tecnologico e negli acquisti, e accelerare la crescita grazie a un’offerta più ampia e altamente complementare”.

Riello e razionale strategico

Riello è un operatore internazionale affermato nei settori del comfort climatico e delle combustion technologies, con circa 400 milioni di euro di ricavi nel 2025 e circa 1.150 dipendenti nel mondo.

Nel 2025, Riello ha generato un EBITDA adjusted di circa 35 milioni di euro e un EBIT adjusted3 di circa 18 milioni di euro. Il Gruppo presenta un portafoglio bilanciato, con due terzi dei ricavi generati dalle soluzioni per il comfort climatico, nei segmenti residenziale, commerciale e industriale, e un terzo dalle combustion technologies, dove detiene una posizione di riferimento globale nel segmento dei bruciatori.

L’offerta include un ampio portafoglio di prodotti e soluzioni, che spaziano da caldaie, pompe di calore e sistemi di climatizzazione fino a tecnologie avanzate di combustione multi-fuel, supportato da una solida presenza internazionale con mercati chiave in Italia, Nord America e Cina.

Con Riello, Ariston rafforza il proprio posizionamento su tre dimensioni chiave:

Comfort climatico in Italia: grazie ai riconosciuti marchi Riello e Beretta, a canali di vendita complementari e a un addizionale network di installatori e centri di assistenza tecnica

Combustion technologies a livello globale: grazie alle competenze distintive di Riello nei segmenti residenziale, industriale e commerciale e alla presenza in mercati chiave, tra cui il Nord America

Segmento commerciale e industriale: rafforzamento in selezionati mercati europei e in Nord America, grazie ad una solida rete commerciale e al portafoglio prodotti

Sinergie

Si prevede che l’operazione contribuisca positivamente all’EPS adjusted a partire dal secondo anno successivo al closing, e con un incremento percentuale stimato a doppia cifra nel 2026, se incluse le sinergie a regime. Le sinergie a regime sono stimate in circa 25 milioni di euro annui a partire dal 2030.

La combinazione offre molteplici e chiari driver di creazione di valore, trainati dalla forte complementarità tra le due aziende:

Tecnologia: facendo leva sulle innovative piattaforme di Ariston in ambito rinnovabili, soluzioni ad alta efficienza, elettronica e connettività

Acquisti e logistica: ottimizzazione degli approvvigionamenti e maggiore efficienza grazie alle economie di scala

Portafoglio prodotti complementare: ampliamento dell’offerta di Ariston Group con caldaie commerciali e industriali e tecnologie di combustione

Digitale e ICT: benefici derivanti dagli investimenti di Ariston Group nel digitale e in strumenti go-to-market

Il processo di integrazione è stato avviato con un focus sulla realizzazione delle prime sinergie e allo stesso tempo mantenendo e valorizzando le persone, i marchi e punti di forza di Riello e Beretta.

Advisors

Ariston è stata assistita da Mediobanca, Ardea Partners e BNP Paribas in qualità di advisor finanziari, e da PedersoliGattai e BonelliErede per gli aspetti legali.