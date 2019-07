Arti e Mestieri e Maribert: due aziende lecchesi a Origin Passion and Beliefs

La fiera unisce le eccellenze produttive usate dai top fashion brand

Dal 9 all’11 luglio Italian Exhibition Group organizza il salone delle eccellenze manifatturiere

MILANO – Competenze manifatturiere, tecniche artigianali tradizionali unite alla capacità di innovarsi, ma soprattutto creatività.

Tutto quello che c’è dietro alle fashion week di ogni parte del mondo va in scena ad Origin Passion and Beliefs, il salone organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), che si tiene dal 9 all’11 luglio 2019 in Fiera di Milano – Rho, in concomitanza con l’edizione estiva di Milano Unica, Salone Italiano del Tessile, di cui Origin Passion and Beliefs completa l’offerta di filiera.

Ad esporre anche due aziende della provincia di Lecco: Arti e Mestieri 1975 Snc di Vismara Moreno di Lecco e Maribert Srl di Cernusco Lombardone.

Guardando la Lyst Index, classifica trimestrale dei brand e dei 10 principali fashion brand a livello mondiale, infatti almeno l’80% di questi si affida alle eccellenze produttive presenti ad Origin Passion and Beliefs per una o più fasi del processo di creazione di abiti e accessori che verranno in seguito presentati nelle più importanti fashion week e boutique, da New York a Shangai.

Come sempre sono quattro le aree tematiche: Textile, dedicata ai mondi della campionatura, modellistica, confezione, ricamo e sviluppo del prodotto; Leather, con stampa, accessori, prototipazione, taglio e intreccio; Technology, che ospita termonastrature, brevetti, stampa a caldo, tintoria e consulenza tecnica e Stone, che unisce le migliori aziende del bijoux, accessori, prototipazione, semilavorati e sviluppo del prodotto.