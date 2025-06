Assemblea 50&Più Lecco 2025: “Incrementato il numero dei soci”

L’associazione dei pensionati di Confcommercio Lecco è guidata dal presidente Eugenio Milani

Sono state anche poste le basi per mettere in campo iniziative nuove

LECCO – Tradizionale appuntamento annuale con l’assemblea di 50&Più Lecco, l’associazione dei pensionati di Confcommercio Lecco. La riunione si è tenuta lunedì 23 giugno presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi a Lecco. Al centro dei lavori dell’assemblea la relazione del presidente di 50&Più Lecco, Eugenio Milani, che è partito rimarcando l’ottimo lavoro del Consiglio Direttivo Provinciale in carica dall’aprile 2024.

“Si tratta di persone capaci e soprattutto volenterose. Insieme abbiamo posto le basi per mettere in campo iniziative nuove, volte a creare momenti d’incontro e di aggregazione. Organizzando seminari, molto partecipati, sulla alimentazione, le nuove tecnologie digitali, in materia di sicurezza ambientale nonché di benessere personale, nell’ottica di migliorare la qualità della vita. Incontri, aperti a tutti i cittadini, condotti sia da professionisti in attività, legati alla sfera di Confcommercio, che da esperti creativi. Questi percorsi ci hanno permesso di fidelizzare molte persone incrementando così anche il numero dei nostri soci”.

Dopo avere ricordato che “50&Più è un sistema associativo e di servizi che mette al centro della sua iniziativa la persona e ne tutela i diritti – ha evidenziato – l’impegno fondamentale del personale di Patronato nel seguire i nostri Soci nell’assolvere puntualmente ai quesiti previdenziali e fiscali: per questo ringrazio di cuore Grazia, Paola e Teresa”.

Molti i punti affrontati tra cui anche le proposte culturali e aggregative realizzate in favore dei soci. Il presidente Milani ha inoltre ricordato anche il ventennale Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni (al Romanzo Storico e alla Carriera) organizzato da 50&Più Lecco.