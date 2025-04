Assemblea annuale dell’Ordine dei commercialisti: focus su economia e formazione

Verranno premiati i membri che hanno raggiunto il traguardo dei 35 anni di iscrizione

L’assemblea si svolgerà lunedì 5 maggio presso l’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco

LECCO – Presso l’Auditorium della Casa dell’Economia a Lecco, lunedì 5 maggio a partire dalle ore 16, si svolgerà l’assemblea annuale dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. L’appuntamento annuale sarà inaugurato dalla relazione del presidente Marco Barassi e includerà un interessante intervento formativo a cura della consigliera nazionale Liliana Smargiassi, con delega all’università, al tirocinio e alla formazione continua.

“La relazione del presidente Barassi si concentrerà su alcuni dei principali eventi che hanno segnato il 2024, a partire dal contesto politico internazionale. I conflitti tra Russia e Ucraina e gli sviluppi che hanno scosso il Medio Oriente hanno contraddistinto l’anno passato, insieme al rallentamento dell’economia europea” spiegano dall’Ordine dei commercialisti di Lecco.

“Inoltre, le recenti elezioni negli Stati Uniti hanno aggiunto un ulteriore elemento di incertezza, tanto per gli operatori economici quanto per le istituzioni – continuano dall’Ordine dei commercialisti – Guardando al futuro, si prevede un possibile riassetto dei mercati mondiali, che potrebbe aprire nuove opportunità per gli operatori economici e industriali, anche nel nostro territorio”.

Al 31 marzo 2025, l’Ordine di Lecco conta un totale di 467 iscritti, di cui 443 nella Sezione A (174 donne e 269 uomini), 17 nella Sezione B (7 donne e 10 uomini), 6 nell’elenco speciale della Sezione A (3 donne e 3 uomini) e 1 nell’elenco speciale della Sezione B. Nel 2024 si sono registrati 5 nuovi iscritti, mentre nel corso dell’anno in corso sono già 6.

Durante l’assemblea annuale, verranno premiati i membri che hanno raggiunto il traguardo dei 35 anni di iscrizione: