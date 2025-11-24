Assemblea dei Periti Industriali: premiati gli iscritti da almeno 30 anni

L’assemblea, molto partecipata, è stata presieduta da Marco Giovanni Buffoni

Approvato il bilancio e illustrati i progetti per il futuro

LECCO – L’assemblea annuale dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Lecco si è svolta sabato 22 novembre presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Lecco. L’assemblea, molto partecipata e presieduta da Marco Giovanni Buffoni, Presidente dell’Ordine, ha approvato il bilancio consuntivo 2024 e quello preventivo 2025.

Presidente, consiglieri e iscritti si sono susseguiti nel presentare le diverse attività che hanno visto la categoria dei Periti Industriali protagonista e testimone dell’economia locale. È stato inoltre illustrato il lavoro delle commissioni tecniche, che mensilmente coinvolgono gli iscritti in momenti di formazione, aggiornamento e scambio di esperienze.

È stata inoltre illustrata la fattiva partecipazione dell’Ordine agli organismi normativi nazionali, tra cui il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), l’UNI (Ente Nazionale di Unificazione), il listino opere della Camera di Commercio Como-Lecco, nonché ai Gruppi di Lavoro del CNPI e al gruppo STN della Protezione Civile.

Il tema, sempre più attuale e complesso, dell’energia ha trovato una risposta qualificata nello strumento PERCERTO, la prima Comunità Energetica Rinnovabile promossa, fondata e gestita dai Periti Industriali. “Questo progetto offre a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni l’opportunità di partecipare a una struttura di servizio di rilevanza nazionale, generando benefici sociali, economici e ambientali” spiegano i coordinatori.

In videocollegamento, il presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, Giovanni Esposito, ha sottolineato come le strategie e le attività a livello nazionale siano sostenute dalla solida collaborazione dell’Ordine di Lecco, con ricadute positive su tutta la collettività.

L’Ordine ha voluto testimoniare la propria vicinanza e sinergia con l’IIS Antonio Badoni, premiando lo studente vincitore della gara nazionale di elettrotecnica e invitando all’evento la dirigente dell’Istituto, dottoressa Luisa Zuccoli, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione nella formazione dei giovani e valorizzare l’apprezzata offerta educativa dell’istituto.

Nel finale, rivolgendosi ai presenti che avevano dimostrato interesse e partecipazione all’evento, il Presidente ha dato loro appuntamento al 2026 per celebrare il trentesimo anniversario della fondazione dell’Ordine professionale.

A conferma dell’impegno dell’Ordine dei Periti Industriali di Lecco sui temi dell’energia e dell’innovazione tecnologica, una delegazione ha recentemente partecipato allo stand del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali durante lo Smart Building Expo a Rho Fiera.

Quest’anno, come per la provincia, l’Ordine dei Periti Industriali di Lecco celebra il 30° anniversario di fondazione; in tale occasione sono stati premiati i colleghi iscritti all’Ordine da almeno 30 anni.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale, durante un ottimo pranzo, che ha offerto agli iscritti l’opportunità di confrontarsi sui diversi aspetti della vita professionale.