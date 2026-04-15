Assemblea generale ordinaria di Confcommercio Lecco: “L’associazione è in crescita”

Al centro dell’incontro di lunedì scorso l’ultima relazione da presidente di Antonio Peccati

“Risultati importanti con numeri che mai erano stati registrati. Il 2025 si è chiuso con 3.500 imprese associate e 77 nuovi ingressi”

LECCO – Un appuntamento tradizionale, come quello dell’assemblea generale ordinaria, con al centro una particolarità. Infatti, l’assemblea annuale di Confcommercio Lecco, svoltasi lunedì 13 aprile presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio, è stata caratterizzata dall’ultima relazione da presidente di Antonio Peccati, giunto al termine del proprio doppio mandato quinquennale.

Nel suo intervento il presidente Peccati, al tavolo insieme al direttore Alberto Riva e alla presidente del Collegio Sindacale Maria Ratti, ha ripercorso le iniziative più significative dello scorso anno dando uno sguardo a quello che è stato il suo impegno decennale al vertice dell’associazione di piazza Garibaldi: “Questa relazione assume indubbiamente un valore speciale per me, visto che questa è l’ultima assemblea da presidente di Confcommercio Lecco. Sono stati dieci anni intensi e ricchi di soddisfazione, caratterizzati da una crescita dell’associazione e da un consolidamento significativo pur in un contesto complesso che ha attraversato anche la difficile emergenza del Covid e le conseguenze dei diversi conflitti che si sono susseguiti nel mondo. Sono stati dieci anni molto belli e ricchi di incontri e di esperienze”.

“Voglio ringraziare il direttore Alberto Riva per la presenza costante e l’instancabile lavoro – ha continuato il presidente uscente -. Un grandissimo grazie va poi alla Giunta che mi ha accompagnato: dal mio predecessore Peppino Ciresa ai vicepresidenti Angelo Belgeri, Severino Beri e Claudio Somaruga, ai componenti che mi hanno affiancato in questi ultimi cinque anni ovvero Sergio Colombo, Cristina Valsecchi, Silvia Nessi, Mattia Maddaluno. Ma anche Marco Caterisano che era nella squadra durante il mio primo mandato insieme all’amico Renato Mariani che non è più con noi (e che è stato ricordato con un grande applauso, ndr). Voglio dire grazie anche al Consiglio generale e ai presidenti delle categorie e delle zone che lavorano con grande determinazione per il bene delle imprese. E voglio ringraziare la struttura di Confcommercio Lecco che in questi anni ha saputo dare risposte agli associati ed è cresciuta in termini di servizi e qualità. Tra poche settimane il mio incarico terminerà e toccherà a un altro imprenditore raccogliere il testimone. Non posso che dire ancora una volta grazie per la fiducia e il sostegno che mi avete dato: sono orgoglioso e fiero di essere stato per dieci anni presidente di Confcommercio Lecco. Da parte mia continuerò a sostenere questa associazione e a dare una mano seppure con un altro ruolo. Sempre con spirito di servizio e con la voglia di supportare gli imprenditori e far crescere il territorio lecchese”.

Se questo saluto ha indubbiamente “segnato” l’assemblea generale del 13 aprile, sono stati tanti i punti toccati nel ripercorrere il 2025, dall’analisi sulla situazione economica lecchese (con un “turismo che traina, mentre commercio e servizi mostrano problematiche strutturali e cicliche”) ai diversi progetti messi in campo: dal monitoraggio dei flussi e delle presenze sul territorio grazie all’accordo con un importante operatore telefonico, al progetto sull’intelligenza artificiale rivolto prima alla struttura di Confcommercio Lecco e poi alle imprese associate, passando per i protocolli d’intesa sottoscritti con diversi Comuni e per il progetto “Fare Impresa Oggi” o per l’iniziativa “Edicola mi piace”.

Poi ha parlato del traguardo raggiunto con la conclusione dell’intervento di Palazzo Ghislanzoni in via Roma 51, che verrà inaugurato ufficialmente giovedì 16 aprile alle ore 11 (“Come associazione siamo orgogliosi di questa operazione che abbiamo portato avanti con determinazione e convinzione in questi anni: siamo certi che i lecchesi apprezzeranno la qualità dell’intervento”). Del 2025 ha ricordato poi la cerimonia dei Maestri del Commercio di 50& Più (con 25 commercianti premiati nello scorso mese di ottobre per la longevità delle loro attività) e il Premio Innovazione d’impresa voluto dal Gruppo Giovani, con un passaggio dedicato anche alla rassegna “Leggermente”.

“Come dico sempre, il territorio di Lecco deve essere orgoglioso di una simile iniziativa culturale. La sfida, lanciata nel 2010 sotto la presidenza del mio predecessore Peppino Ciresa, è sicuramente stata vinta. Così come abbiamo convinto gli scettici che sostenevano che organizzare un festival come “Leggermente” non fosse un compito di un’associazione come Confcommercio”. Significativo anche il passaggio sulla situazione dell’associazione: “Le iniziative promosse da Confcommercio Lecco, nei diversi ambiti e comparti, hanno contribuito a dare impulso al territorio, sostenendo le attività in momenti anche non semplici. I numeri ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta. L’associazione è in crescita e ha raggiunto nel 2025 risultati importanti con numeri che mai erano stati registrati. Siamo molto soddisfatti dei dati dello scorso anno, che si è chiuso con 3.500 imprese associate e 77 nuovi ingressi. Ottimi sono stati anche i risultati conseguiti dalla società partecipate, che hanno confermato anche lo scorso anno solidità e numeri significativi”.

Al termine della relazione, l’assemblea generale ordinaria è proseguita con l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo 2025 e del previsionale 2026 illustrati dal direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva. Durante la seduta sono stati anche approvati la relazione del Collegio Sindacale – Revisori dei Conti e il rifinanziamento del fondo di solidarietà per i commercianti.