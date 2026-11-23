Annunciato l’aumento al 90% della deducibilità dei costi di gestione delle auto

“Risposta indiretta al problema del caro carburante”

LECCO – La presidente Fnaarc Confcommercio Lecco Francesca Maggi ha preso parte all’assemblea nazionale Fnaarc svoltasi lo scorso 19 novembre a Milano. Molti i temi affrontati durante i lavori dal presidente nazionale Alberto Petranzan, in primis quello relativo all’inserimento nel Ddl di Bilancio 2027 dell’innalzamento del tetto di deducibilità delle auto ibride (ed elettriche).

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato, frutto di un’azione seria e autorevole, resa possibile dalla sinergia mostrata a livello nazionale da Fnaarc e da Confcommercio, grazie anche al confronto e al sostegno delle territoriali – sottolinea la presidente Francesca Maggi -. Le simulazioni elaborate dalla nostra Federazione evidenziano l’aumento della deducibilità dall’80% al 90% di tutti i costi di gestione delle auto ibride ed elettriche. La misura prevista dal Ddl di Bilancio 2027 rappresenta dunque anche una risposta indiretta al problema del caro carburante”.

Le principali novità fiscali contenute nel provvedimento sono state illustrate ai presenti da Vincenzo De Luca, responsabile nazionale settore Fiscalità d’impresa di Confcommercio. Durante l’assemblea si è anche parlato ampiamente del futuro degli agenti di commercio, sia dal punto di vista professionale e dei diritti, che da quello previdenziale.