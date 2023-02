ATE Lecco: nuova bilateralità per le imprese e i lavoratori artigiani

Dare risposte alle aziende e alle persone che vi lavorano

“Cassa integrazione, formazione, attività sulla sicurezza sul lavoro, sanità integrativa: questi alcuni strumenti della bilateralità”

LECCO – E’ stata tenuta a battesimo stamattina, giovedì, la nascita di ATE Lecco (Articolazione Territoriale dell’Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato) presso la sala arancio della Camera di Commercio di Como-Lecco. ATE nasce dalla riorganizzazione della bilateralità artigiana sancita con l’accordo interconfederale delle parti sociali regionali del 10 dicembre 2021, successivamente declinato sul territorio di Lecco attraverso uno specifico accordo, sottoscritto a gennaio 2022, tra Confartigianato, Cna e Cgil, Cisl, Uil lecchesi.

A livello operativo ATE, che rappresenta l’articolazione territoriale degli enti regionali ELBA e OPRA, coordinerà le attività della bilateralità artigiana attraverso la promozione dei suoi strumenti quali WILA (prestazioni sociali integrative del pubblico), SANARTI (prestazioni sanitarie integrative del pubblico), FSBA (cassa integrazione) e Fondartigianato (formazione). Nel territorio, poi, opera anche OPTA (Organismo paritetico territoriale dell’artigianato) che rappresenta il punto di riferimento gratuito per imprese e lavoratori nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

Durante l’incontro di stamattina è stata illustrata l’attività progettuale dell’Ente e, in particolare, alcune iniziative in partenza nei prossimi mesi, che riguardano i temi della conciliazione vita-lavoro e la promozione della cultura della sicurezza sul lavoro tra gli studenti.

L’incontro si è aperto con i saluti del presidente della Camera di Commercio Como Lecco Marco Galimberti che ha sottolineato l’importanza del momento e l’importanza dell’artigianato a livello territoriale. A dare una dimensione concreta attraverso i numeri di cosa rappresenta la bilateralità a Lecco è stato Giulio Di Martino direttore di Elba: 2.029 aziende iscritte nel 2021 (44.653 in Lombardia) per 9.029 dipendenti coinvolti (195.734 in Lombardia). La bilateralità si articola attraverso diverse attività, a titolo esemplificativo sono stati snocciolati i dati riguardanti lo strumento FSBA (cassa integrazione) durante la pandemia (2020-2021): 552 milioni erogati in totale sulla regione come sostegno al reddito a lavoratrici e lavoratori, per quando riguarda Lecco sono state presentate 3.190 domande per 1.831 aziende e 7.518 lavoratori coinvolti con una erogazione di circa 25 milioni di euro.

I coordinatori di ATE Lecco, Paolo Grieco in rappresentanza delle associazioni artigiane e Francesca Seghezzi in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, hanno sottolineato l’importanza degli strumenti messi a disposizione. “Gli strumenti della bilateralità artigiana raccolgono tutti gli aspetti legati al lavoro: cassa integrazione, formazione, attività sulla sicurezza sul lavoro, sanità integrativa – ha detto Seghezzi -. E’ fondamentale avere un luogo come ATE che tiene insieme tutti gli aspetti per provare a leggere i bisogno del territorio”.

“Un risultato importante di condivisione di un lavoro che è stato portato avanti in maniera sinergica” ha commentato Matilde Petracca, segretario generale di Confartigianato Imprese Lecco. Durante l’incontro sono intervenuti anche Sandro Carta (Coordinatore OPRA Lombardia), Ivano Brambilla (Segretario Generale CNA del Lario), Giancarlo Lupinu (Responsabile Sportello Artigianato Cgil Lecco), Marcello Riva (Coordinatore OPTA Lecco) e Massimo Bertarini (Cisl Lecco).

Dare risposte alle esigenze delle imprese e delle persone che vi lavorano questo il compito vero della bilateralità artigiana e a Lecco, oggi, è stato compiuto un passo importante.