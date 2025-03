ATM e ITB gestiranno per i prossimi sette anni 7 impianti a fune tra Lecco, Como e Varese

ITB proseguirà la gestione delle funivie Malnago-Piani d’Erna, Margno-Pian delle Betulle e Moggio-Piani di Artavaggio

Creata una nuova società consortile tra Atm che deterrà il 75% delle quote e ITB che avrà il restante 25%

MILANO – Atm, Azienda Trasporti Milanesi, si espande ulteriormente nel settore della mobilità lombarda. La società ha infatti vinto l’appalto per la gestione di sette impianti a fune nel bacino che comprende le province di Como, Lecco e Varese. Il servizio verrà gestito in collaborazione con ITB – Imprese Turistiche Barziesi – attraverso una nuova società consortile, in cui Atm deterrà il 75% delle quote e Itb il restante 25%. Il contratto avrà una durata di sette anni e un valore complessivo di 11 milioni di euro.

La gara, assegnata dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del territorio, rappresenta un ulteriore passo nella crescita dell’azienda milanese, sempre più presente nel panorama europeo del trasporto pubblico. Atm, già attiva nella gestione di metropolitane automatiche a Milano, Copenaghen e Salonicco, vanta un’esperienza ventennale nel settore degli impianti a fune, confermandosi un punto di riferimento per l’innovazione e l’efficienza nei servizi di mobilità.

Nel dettaglio, la gestione della funivia Ponte di Piero-Monteviasco, così come degli impianti di Como-Brunate, Sacro Monte di Varese e Argegno-Pigra, sarà affidata ad Atm. ITB, invece, continuerà ad occuparsi delle linee Malnago-Piani d’Erna, Margno-Pian delle Betulle e Moggio-Piani di Artavaggio. Questa riorganizzazione permetterà di migliorare l’efficienza del servizio e di valorizzare le risorse paesaggistiche e turistiche della zona, offrendo collegamenti più affidabili per residenti e visitatori.

L’affidamento della gestione degli impianti a fune rientra in una strategia più ampia che punta a potenziare il trasporto pubblico nelle aree montane, migliorando l’accessibilità e promuovendo il turismo sostenibile. Con questo nuovo incarico, Atm conferma la propria volontà di espandersi oltre i confini cittadini, consolidando la propria posizione tra i principali operatori del settore a livello internazionale.