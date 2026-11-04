Attività storiche, premiate 19 imprese lecchesi: “Un patrimonio economico, sociale e culturale”

Cerimonia alla Camera di Commercio di Lecco con l’assessore regionale Guido Guidesi. Riconoscimenti alle realtà che da almeno quarant’anni mantengono viva l’economia locale

Le nuove attività riconosciute portano a 212 il totale provinciale. Tra gli ospiti anche il campione di canottaggio Andrea Panizza

LECCO – C’è chi da più di quarant’anni porta avanti un mestiere tramandato in famiglia. Storie di commercio, artigianato e imprenditoria che attraversano generazioni e cambiamenti economici, mantenendo vivo il legame con le comunità. Sono 19 le attività della provincia di Lecco premiate da Regione Lombardia per aver raggiunto almeno quarant’anni di esercizio continuativo, entrando ufficialmente nell’elenco regionale delle Attività storiche e di tradizione.

La cerimonia si è svolta nella sede lecchese della Camera di Commercio di Como-Lecco, nell’ambito del tour promosso per il quinto anno consecutivo dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi. Presenti anche il sottosegretario regionale Mauro Piazza e il presidente della Camera di Commercio Ezio Vergani, che hanno partecipato alla consegna delle targhe. In sala anche i consiglieri regionali Gian Mario Fragomeli e Giacomo Zamperini, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria, tra cui Antonio Peccati, già presidente di Confcommercio Lecco, e Davide Riva, presidente di Confartigianato Imprese Lecco, intervenuti durante la consegna dei riconoscimenti alle attività premiate.

Un riconoscimento che va oltre la longevità delle imprese. Dietro ogni insegna ci sono infatti famiglie, generazioni di lavoratori e attività che, pur attraversando periodi complessi, hanno saputo rinnovarsi senza perdere la propria identità.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è stato l’assessore Guido Guidesi, che ha voluto anzitutto ringraziare i titolari delle attività premiate per il contributo offerto negli anni al territorio. “Oggi è il modo in cui noi proviamo innanzitutto a dire grazie”, ha spiegato durante la cerimonia, ricordando come dietro un’impresa che supera i quarant’anni ci sia la capacità di affrontare trasformazioni economiche, difficoltà e passaggi generazionali.

Secondo l’assessore, uno degli elementi che accomunano molte di queste esperienze è il legame tra la storia aziendale e quella familiare. “Le attività storiche sono testimonianze concrete della capacità lombarda di fare impresa. Sono realtà che hanno saputo affrontare cambiamenti economici e generazionali, conservando la propria identità e il legame col territorio. Rappresentano un patrimonio economico, ma anche sociale, perché contribuiscono a mantenere vivi i centri urbani e i paesi, garantendo servizi, relazioni e sicurezza”, ha evidenziato Guidesi.

Proprio per questo Regione Lombardia ha scelto di portare le premiazioni direttamente nelle province, permettendo alle comunità di riconoscere il valore delle attività che da decenni ne accompagnano la vita quotidiana.

Anche Mauro Piazza ha richiamato l’importanza di queste storie imprenditoriali per il Lecchese. “Da lecchese sono orgoglioso di premiare attività che custodiscono la storia e l’identità del nostro territorio. Il riconoscimento è un modo per ringraziare persone e famiglie che, con sacrificio e passione, negli anni hanno contribuito alla crescita delle nostre comunità, diventando punti di riferimento per i cittadini e mantenendo vivo il nostro tessuto sociale ed economico”.

Le attività premiate: dalla Brianza al lago, fino al capoluogo

La consegna dei riconoscimenti si è aperta con le dieci attività segnalate da Confcommercio Lecco, chiamate sul palco alla presenza dell’ex presidente dell’associazione Antonio Peccati. La prima a ricevere la targa è stata Muscetti di Barzanò, negozio di preziosi attivo dal 1967. A seguire Aldeghi di Casatenovo, specializzato in articoli sportivi e per il tempo libero, la cui storia risale al 1949.

Il riconoscimento è quindi andato a Emmetre di Cernusco Lombardone, attività di utensileria e ferramenta aperta nel 1982, e alla Macelleria Alimentari Sala di Dervio, presente sul territorio dal 1979. La cerimonia si è poi spostata idealmente nel capoluogo con il Bar Centrale di Lecco, locale storico attivo dal 1963, seguito da Fruttorto, negozio di alimentari presente dal 1985, e da Galbusera Gioielli, attività che risale al 1962.

Sempre a Lecco sono state premiate Lariana Linoleum, specializzata in prodotti per la casa e l’arredamento, attiva dal 1957, mentre per il ramo del lago il riconoscimento è andato al Ristorante La Breva di Lierna, aperto nel 1973. A chiudere il primo gruppo è stata la Macelleria Casiraghi di Osnago, la cui attività ha avuto inizio nel 1949.

Dieci realtà diverse per settore e storia, accomunate dalla capacità di mantenere nel tempo la propria presenza sul territorio.

La cerimonia è proseguita con la premiazione della Carrozzeria Ricky-Car di Calco, attività artigiana attiva dal 1985, segnalata da Confartigianato. Successivamente sono state chiamate le attività che avevano presentato direttamente la propria candidatura per ottenere il riconoscimento regionale.

La prima è stata Acconciature by Roberta e Michele di Bellano, bottega artigiana dedicata alla cura della persona, attiva dal 1968. A seguire Losa e Angeli di Calolziocorte, la cui attività riconosciuta risale al 1983, e Tentori Marmista, sempre di Calolziocorte, presente dal 1984.

La premiazione è proseguita con Ottica Visus di Colico, aperta nel 1985, e con Fiorista Nunzio di Lecco, la cui attività ha avuto inizio nel 1973. Particolarmente significativa la storia di Ottica Paramatti di Lecco, che risale al 1925: è l’attività più antica tra le diciannove premiate in questa edizione, con oltre un secolo di presenza sul territorio. Due realtà riconosciute non hanno invece potuto partecipare alla cerimonia per impegni o impedimenti: Famar Interior Design di Cassago Brianza, attività aperta nel 1984, e Alimentari Secomandi di Lecco, presente dal 1966.

Panizza: “La passione è il motore per andare avanti”

A rendere particolare la giornata è stata anche la presenza del canottiere mandellese Andrea Panizza, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e atleta della Canottieri Moto Guzzi.

Invitato a portare la propria testimonianza, Panizza ha individuato diversi punti di contatto tra il percorso di uno sportivo e quello degli imprenditori premiati: la dedizione, i sacrifici quotidiani e la capacità di affrontare momenti difficili senza perdere di vista gli obiettivi.

Il campione ha raccontato anche il proprio legame con Mandello e con la società sportiva che rappresenta, sottolineando quanto sia importante per lui raccogliere l’eredità di chi lo ha preceduto. “Quello che mi aiuta ad andare avanti è il legame con Mandello, con la Moto Guzzi, il senso di dovere di proseguire quello che hanno fatto nella storia i canottieri. Questo è il mio motore, la benzina”, ha raccontato.

Un sentimento che richiama quello delle tante famiglie premiate, impegnate a proseguire attività nate decenni prima e diventate parte della storia dei rispettivi paesi. Tra gli obiettivi sportivi di Panizza c’è anche il percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, con la volontà di continuare a competere ai massimi livelli internazionali.

In provincia di Lecco sono 212 le attività storiche riconosciute

Con i nuovi ingressi salgono a 212 le attività storiche della provincia di Lecco inserite nell’elenco regionale. A livello lombardo, il totale ha raggiunto 4.943 realtà riconosciute, tra negozi, locali e botteghe artigiane che hanno maturato almeno quarant’anni di attività continuativa. Il marchio di Attività storica non rappresenta soltanto un riconoscimento simbolico, ma permette alle imprese iscritte nell’albo di accedere anche a specifiche misure di sostegno.

Tra queste figura il bando regionale “Imprese storiche verso il futuro”, che prevede contributi a fondo perduto fino al 50% degli investimenti destinati all’innovazione, al ricambio generazionale, alla trasmissione dell’impresa, alla riqualificazione dei locali e agli interventi di restauro e conservazione.

Nelle edizioni 2022, 2024, 2025 e 2026, Regione Lombardia ha assegnato complessivamente 34 milioni di euro, generando circa 70 milioni di euro di investimenti. Per il 2026 sono stati stanziati oltre 9,7 milioni di euro a livello regionale, con 511 imprese beneficiarie, di cui 24 in provincia di Lecco.

Guidesi ha ricordato che le attività riconosciute quest’anno potranno partecipare alle prossime edizioni del bando, secondo i requisiti che saranno stabiliti. Per alcune realtà del settore enogastronomico è prevista inoltre la possibilità di entrare nei percorsi e nelle mappe di promozione turistica regionale.

Le schede e le fotografie delle imprese riconosciute saranno consultabili sul portale www.attivitastoriche.regione.lombardia.it.

La cerimonia si è conclusa con la fotografia collettiva dei premiati, chiamati a mostrare le targhe che potranno esporre nelle proprie attività.

Dalla bottega artigiana al negozio di alimentari, dalla gioielleria al ristorante, le diciannove nuove attività storiche del Lecchese dimostrano come la continuità di un’impresa possa diventare parte dell’identità di un territorio. Un valore che il riconoscimento regionale intende preservare, guardando non soltanto agli anni trascorsi, ma anche alla capacità di queste realtà di continuare il proprio percorso.

L’elenco completo delle 19 attività storiche premiate

Muscetti – Barzanò, dal 1967 Aldeghi – Casatenovo, dal 1949 Emmetre – Cernusco Lombardone, dal 1982 Macelleria Alimentari Sala – Dervio, dal 1979 Bar Centrale – Lecco, dal 1963 Fruttorto – Lecco, dal 1985 Galbusera Gioielli – Lecco, dal 1962 Lariana Linoleum – Lecco, dal 1957 Ristorante La Breva – Lierna, dal 1973 Macelleria Casiraghi – Osnago, dal 1949 Carrozzeria Ricky-Car – Calco, dal 1985 Acconciature by Roberta e Michele – Bellano, dal 1968 Losa e Angeli – Calolziocorte, dal 1983 Tentori Marmista – Calolziocorte, dal 1984 Ottica Visus – Colico, dal 1985 Fiorista Nunzio – Lecco, dal 1973 Ottica Paramatti – Lecco, dal 1925 Famar Interior Design – Cassago Brianza, dal 1984 Alimentari Secomandi – Lecco, dal 1966

Le ultime due attività, pur essendo state riconosciute, non erano presenti alla premiazione.

GALLERIA ATTIVITA’ PREMIATE (ordinate come nell’elenco)