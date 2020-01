Auchan. La Sma passa a Carrefour, il negozio di Barzanò a Esselunga

Affittato a Carrefour il ramo d’azienda che comprende la Sma di Lecco

L’Auchan di Barzanò diventerà invece punto vendita Esselunga

LECCO – Nuovi sviluppi sulla vicenda Auchan: il gruppo Margherita Conad, che lo scorso anno ha acquisito la rete di vendita di Auchan, ha ceduto alcuni punti vendita della rete, compresi quelli di Lecco e Barzanò che passeranno di mano rispettivamente a Carrefour e Esselunga.

“Il passaggio per il punto vendita di Lecco avverrà il 3 febbraio – fa sapere Barbara Cortinovis, segretaria di Ficalms Cgil – si tratta di un affitto di ramo d’azienda pertanto non è un ‘acquisizione perché in futuro a scadenza dell’affitto potranno esserci nuovi attori della grande distribuzione”.

Nell’incontro con i sindacati sono arrivate rassicurazioni sul mantenimento occupazionale e “il riconoscimento – spiega la sindacalista – del contratto integrativo di secondo livello che Carrefour applica” seppur con dei distinguo rispetto alle condizioni già previste per i lavoratori Carrefour.

“Attendiamo il prossimo incontro di venerdì per approfondire i temi contrattuali ed il franchising – conclude Cortinovis – perché oltre alla salvaguardia occupazionale è importante il mantenimento della parte normativa e contrattuale”

Per quanto riguarda il punto vendita di Barzanò destinato a Esselunga, i sindacati attendono ancora un incontro con l’azienda.