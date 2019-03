Gruppo Autoveicoli: dopo tre mandati Renato Mariani lascia, al suo posto Alberto Negri

Il nuovo presidente: “Ringrazio per la fiducia i vertici di Confcommercio Lecco”

LECCO – Dopo una lunga presidenza (tre mandati) Renato Mariani, legale rappresentante della concessionaria Lario Bergauto di Lecco, ha deciso di lasciare la guida del Gruppo Autoveicoli di Confcommercio Lecco.

Il passaggio di consegne è avvenuto durante l’assemblea elettiva del Gruppo tenutasi lunedì 18 marzo presso la sede di Confcommercio Lecco. Come presidente per il prossimo quinquennio 2019 – 2024 è stato eletto Alberto Negri, legale rappresentante della ditta Renzo Negri Snc di Negri Antonio e C. con sede a Pescate.

Mariani (già membro della Giunta di Confcommercio Lecco e in passato anche vicepresidente della associazione) resterà comunque nel nuovo direttivo delle concessionarie come consigliere insieme a Patrizia Galli, legale rappresentante della ditta Negri Iginio Srl di Galbiate. Sia il presidente che i consiglieri sono stati eletti all’unanimità.

“Ringrazio per la fiducia i vertici di Confcommercio Lecco, il presidente Mariani e gli associati – ha spiegato il nuovo presidente Negri – Sarà importante lavorare in squadra sia per confrontarci, sia per intraprendere azioni che siano nell’interesse della nostra categoria e della collettività”.

Il neo eletto presidente ha poi preannunciato l’intenzione di convocare prossimamente un’assemblea nella quale discutere con i colleghi l’attuale situazione di crisi economica che ha coinvolto la categoria rappresentata. Una crisi resa più complessa anche in funzione dei difficili rapporti con le case automobilistiche.