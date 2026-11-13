Aziende Aperte: online la nuova piattaforma che avvicina studenti e famiglie al mondo delle imprese

L’iniziativa di orientamento promossa dal Gruppo Scuola di Confartigianato Lecco nell’ambito del progetto Interreg MITICA

“Per scoprire il mondo dell’artigianato bisogna avere l’occasione di entrare nelle aziende e incontrare chi ci lavora”

LECCO – È online da qualche giorno la nuova piattaforma digitale dedicata ad Aziende Aperte, l’iniziativa di orientamento promossa dal Gruppo Scuola di Confartigianato Imprese Lecco nell’ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera MITICA per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e far conoscere da vicino le imprese artigiane, di servizio e manifatturiere del territorio e incontrare gli imprenditori, per aiutare gli studenti a scegliere il loro futuro percorso scolastico e professionale.

La principale novità di questa edizione è proprio la possibilità di accedere a uno spazio digitale, costituito dal portale www.aziendeaperte.it, nel quale studenti, famiglie e docenti possono esplorare le aziende aderenti, scoprire i settori di attività, conoscere i mestieri e richiedere direttamente una visita, scegliendo le realtà più vicine ai propri interessi.

Il progetto si rivolge in particolare agli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Lecco – e non solo – e alle loro famiglie. L’obiettivo è affiancare alle tradizionali attività di orientamento scolastico un’esperienza diretta, che permetta ai ragazzi di conoscere le opportunità professionali offerte dal territorio e di affrontare con maggiore consapevolezza la scelta del proprio percorso di studi.

Entrare nelle imprese per conoscere i mestieri

Il cuore di Aziende Aperte rimane l’incontro con gli imprenditori. Attraverso visite guidate della durata indicativa di un’ora, gli studenti possono entrare nei laboratori, nelle officine e negli altri ambienti di lavoro, ascoltare la storia delle aziende e osservare da vicino le attività svolte, i processi produttivi e le tecnologie utilizzate.

Un’occasione per scoprire competenze e professionalità spesso poco conosciute, confrontarsi con chi ogni giorno fa impresa e superare un’immagine dell’artigianato ancora troppo spesso legata esclusivamente al lavoro manuale. Le visite consentono infatti di conoscere un mondo nel quale esperienza, creatività, innovazione e capacità tecniche convivono e si completano.

Gli incontri sono organizzati per piccoli gruppi e prevedono la presenza di almeno un genitore o familiare accompagnatore. La piattaforma è inoltre consultabile dai docenti interessati a conoscere le realtà produttive locali e a individuare possibili occasioni di collaborazione con le imprese.

Come funziona la nuova piattaforma

Per partecipare è sufficiente collegarsi a www.aziendeaperte.it, consultare le schede delle aziende aderenti e individuare quelle di maggiore interesse attraverso le informazioni sui settori e sulle attività svolte.

Una volta selezionata l’impresa, è possibile compilare il modulo online per richiedere una visita. L’azienda riceverà la richiesta e potrà confermare l’appuntamento oppure proporre una data alternativa, in base alle proprie disponibilità.

Il portale semplifica così l’organizzazione degli incontri, mettendo direttamente in relazione studenti, famiglie e imprese e rendendo più accessibile un’esperienza di orientamento costruita attorno alla conoscenza concreta del mondo del lavoro.

Un’opportunità anche per le imprese

Il progetto Aziende Aperte è aperto alle imprese interessate a condividere la propria esperienza con le nuove generazioni, mettendo a disposizione una parte del proprio tempo per accogliere gli studenti. Le aziende possono aderire indicando le giornate e le fasce orarie nelle quali sono disponibili a organizzare visite della durata di circa un’ora, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative.

Per gli imprenditori si tratta di un’opportunità per raccontare il proprio mestiere, valorizzare le competenze professionali e contribuire all’orientamento dei giovani, mostrando concretamente le possibilità di crescita e realizzazione offerte dalle professioni artigiane e tecniche. Le imprese interessate possono manifestare la propria disponibilità contattando il Gruppo Scuola di Confartigianato Imprese Lecco, che fornirà tutte le indicazioni per aderire al progetto ed essere presenti sulla piattaforma.

“Uno dei nostri obiettivi è avvicinare sempre di più i giovani al mondo delle imprese, offrendo loro la possibilità di conoscere direttamente mestieri e professioni che spesso non vengono presi in considerazione al momento della scelta scolastica – sottolinea Davide Riva, presidente di Confartigianato Imprese Lecco –. L’artigianato di oggi è una realtà nella quale convivono competenze tradizionali, innovazione, creatività e nuove tecnologie, ma per scoprirlo bisogna avere l’occasione di entrare nelle aziende e incontrare chi ci lavora. Con Aziende Aperte vogliamo rendere questo incontro più semplice e accessibile, coinvolgendo anche le famiglie, che hanno un ruolo fondamentale nell’orientamento dei ragazzi. È un modo concreto per aiutarli a conoscere le opportunità del nostro territorio e compiere scelte più consapevoli per il proprio futuro”.

“La novità di questa edizione è uno strumento che rende il progetto più accessibile e semplice da utilizzare – spiega Matilde Petracca, segretario generale di Confartigianato Imprese Lecco –. Studenti e famiglie possono consultare in autonomia le aziende disponibili e richiedere una visita, mentre gli imprenditori possono gestire gli appuntamenti compatibilmente con le proprie esigenze lavorative. Il nostro obiettivo è ampliare progressivamente il numero delle imprese aderenti e rendere Aziende Aperte un’opportunità sempre più diffusa e facilmente fruibile”.

Aziende Aperte e il progetto MITICA

La nuova edizione di Aziende Aperte si inserisce nell’ambito di MITICA – Modelli Innovativi per il Trasferimento alle Imprese di Competenze Avanzate, progetto finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera (ID 0200060), del quale Confartigianato Imprese Lecco è partner.

MITICA punta a sviluppare modelli innovativi per il trasferimento delle competenze e a rafforzare il collegamento tra il sistema formativo e quello produttivo. In questo percorso, il Gruppo Scuola di Confartigianato svolge un ruolo di raccordo tra le imprese e le istituzioni scolastiche, favorendo occasioni di incontro e contribuendo a una maggiore conoscenza delle professioni e delle opportunità presenti sul territorio.

Con il lancio della nuova piattaforma, Aziende Aperte compie un ulteriore passo avanti, offrendo a studenti e famiglie uno strumento semplice e concreto per trasformare l’orientamento in un’esperienza diretta, nella quale conoscere il lavoro significa anche incontrare le persone, ascoltare le loro storie e scoprire nuove possibilità per il proprio futuro.

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