Banche, dal 9 gennaio bonifici istantanei senza costi aggiuntivi

La nuova normativa europea mira a favorire i pagamenti immediati, promuovendo sicurezza, rapidità e una minore dipendenza dal contante

LECCO – La nuova normativa europea trasforma radicalmente il panorama dei pagamenti bancari, rendendo i bonifici istantanei più accessibili e competitivi. Da oggi, giovedì 9 gennaio 2025, le banche che già offrono questa modalità saranno obbligate ad applicare lo stesso costo dei bonifici tradizionali, che in molti casi è pari a zero. Inoltre, dal 9 ottobre dello stesso anno, tutti gli istituti di credito dovranno garantire ai propri clienti la possibilità di effettuare bonifici istantanei.

I bonifici istantanei potranno essere utilizzati anche per saldare pagamenti destinati alla pubblica amministrazione. Questo strumento permetterà di completare un trasferimento di denaro in soli 10 secondi, liberando il debitore e accreditando l’importo sul conto della PA nello stesso lasso di tempo. Sarà quindi possibile pagare, ad esempio, multe non accompagnate da un avviso PagoPA, bollettini relativi alla mensa scolastica, bolli auto o altre spese.

Ad oggi, i bonifici istantanei rappresentano una soluzione rapida ma costosa, con commissioni che possono raggiungere i 2 euro per transazione. L’obiettivo della normativa è chiaro: favorire l’adozione di questo strumento per promuovere pagamenti più veloci, ridurre l’uso del contante e sostituire metodi ormai obsoleti come gli assegni.

L’impatto sarà tangibile sia per i consumatori che per le imprese. Per chi invia denaro, la possibilità di trasferire fondi in pochi secondi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, elimina le limitazioni degli orari bancari. Per le attività commerciali, ricevere immediatamente un pagamento garantisce maggiore liquidità, agevolando la gestione finanziaria.

Secondo i dati forniti dalla Banca d’Italia aggiornati al terzo trimestre del 2024, i bonifici istantanei rappresentano il 19,67% delle transazioni totali in Europa, con l’Italia al 10%, in forte crescita rispetto al passato, trend destinato a crescere con l’applicazione della nuova legge.

Tra i vantaggi previsti, c’è anche una maggiore sicurezza nelle transazioni. Le banche saranno obbligate a implementare misure contro le frodi, introducendo limiti di importo per i bonifici istantanei e sistemi per evitare errori o truffe.

Con questa mossa, l’Unione Europea punta non solo a ridurre i costi per i consumatori, ma anche a promuovere una transizione più moderna nei sistemi di pagamento, capace di sfidare l’uso delle carte e dei contanti, rendendo le transazioni più immediate e convenienti per tutti.