Bandi e Progetti Speciali, Confartigianato Lecco punto di riferimento per le aziende

Dalla ricerca di agevolazioni alla partecipazione ai bandi, fino alle gare d’appalto: un servizio per aiutare le aziende a crescere

LECCO – Nel complesso scenario degli incentivi e delle agevolazioni per le imprese, l’ufficio “Bandi e Progetti Speciali” di Confartigianato Lecco rappresenta “un punto di riferimento”, come sottolineano dalla sede di via Galileo Galilei. Operando in stretta collaborazione con le altre aree di servizio dell’Associazione, l’ufficio offre assistenza mirata per individuare e sfruttare al meglio le opportunità di finanziamento disponibili a livello locale, regionale e nazionale.

“Le aziende possono contare su un supporto personalizzato in ogni fase del processo, dalla verifica dei requisiti alla redazione dei progetti, fino alla rendicontazione finale – spiegano – Le informazioni sui bandi vengono diffuse attraverso il sito istituzionale e una newsletter dedicata, garantendo un aggiornamento costante sulle opportunità disponibili”.

Parallelamente, l’ufficio assiste le imprese nella partecipazione a gare e appalti pubblici, facilitando l’accesso alle piattaforme MEPA e SINTEL. “Un servizio essenziale per chi desidera entrare nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con il supporto di esperti del settore”.

Un altro pilastro fondamentale è lo “Sportello Europa”, un’iniziativa che aiuta le aziende a orientarsi nel mondo della programmazione comunitaria. Lo sportello fornisce consulenza, formazione e supporto nella gestione dei progetti europei, contribuendo a creare connessioni con partner internazionali e a massimizzare le opportunità offerte dai finanziamenti dell’Unione Europea.

Per maggiori informazioni e per usufruire dei servizi offerti, è possibile contattare l’ufficio all’indirizzo email bandi@artigiani.lecco.it o scrivere a europa@artigiani.lecco.it per le iniziative legate ai fondi comunitari.