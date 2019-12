Bando incubatore d’impresa: premio da 18 mila euro per 7 start up

Progetti innovativi, Camera di Commercio di Como e Lecco ha scelto i vincitori

Sette start up si aggiudicano un voucher da 18 mila euro

COMO – Messi a disposizione complessivamente 126.000 euro dalla Camera di Commercio di Como-Lecco per sette voucher per l’insediamento di altrettante nuove startup che hanno vinto il bando “Incubatore d’Impresa 2019”, rivolto ad aspiranti imprenditori e startupper per sostenere la creazione e lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi. I vincitori si sono già insediati presso l’Innovation Hub certificato di ComoNExT.

Scopo dell’iniziativa, spigano dall’ente camerale, è sostenere la trasformazione di una buona idea in una vera e propria attività imprenditoriale attraverso un percorso assistito della durata di un anno all’interno di ComoNExT, che offre la condivisione di spazi e risorse, la fruizione di servizi specialistici (supporto nella stesura del business plan, nella ricerca e individuazione di finanziamenti pubblici o privati per lo sviluppo della start up, formazione e tutoring) e l’accesso a reti di conoscenze.

Le sette nuove startup selezionate si occupano di comparti eterogenei. Almain di Stefano Vismara opera nel trattamento dei metalli mentre Whistlers di Edoardo Dè Besi risponde al bisogno di sicurezza in situazioni particolari. Bluvet di Massimiliano Benci adotta soluzioni d’intelligenza artificiale per analisi predittive nel mondo veterinario e myLAB by lightScience di Marco Vismara e Michele Flavio fa della telediagnostica per la fenilchetonuria il suo punto di forza.

TRENDD – Artificial Intelligence marketing platform designed for local business di Alessandro Marchetto si rivolge a business locali che vogliono utilizzare campagne di influencer marketing. Borea di Daniele Arrigoni, invece, ha messo a punto un dispositivo per il reperimento di persone investite da valanga. Infine, Diatomea di Nicola Castelnuovo punta a migliorare l’ecosistema lacustre.

I progetti premiati si sono distinti per specifiche caratteristiche di innovatività rispetto a prodotti e servizi già presenti sul mercato e per altrettanto performanti processi produttivi alla base del proprio business.



La commissione di valutazione, formata da Marco Galimberti (Camera di Commercio di Como-Lecco), Maria Cristina Porta (Sviluppo Como – ComoNExT SpA), Roberto Negrini (docente universitario – Politecnico di Milano), Andrea Beri (imprenditore esperto di innovazione) e Gabriele Grecchi (esperto di venture capital), ha selezionato i progetti vincitori tra 17 candidature.

Quest’anno, in considerazione del valore dei progetti presentati, la Commissione ha chiesto di valutare un’ipotesi di rifinanziamento che permettesse anche ai due candidati esclusi dalla graduatoria finale di poter usufruire del percorso di incubazione. Ipotesi accolta dalla Camera di Commercio che pertanto ha permesso l’incubazione di 7 idee imprenditoriali invece delle previste 5.

Per l’edizione 2019, inoltre, considerando l’importanza delle tematiche di Impresa 4.0 e del ruolo svolto da Punti di Impresa Digitale della Camera di Commercio di Como-Lecco anche all’interno del network territoriale di cui ComoNExT è parte, è stata prevista nella fase iniziale della selezione una premialità per le idee riferite alle tematiche dell’Intelligenza Artificiale, Cybersecurity, EdTech e Agri-Food Tech.