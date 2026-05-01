BCC Valsassina chiude il 2025 con utile record da 9,5 milioni

LECCO – La BCC Banca della Valsassina archivia il 2025 con risultati record e rafforza ulteriormente i propri indicatori patrimoniali. L’Assemblea dei Soci, riunita ieri sera nell’auditorium della Casa dell’Economia di Lecco, ha approvato il bilancio d’esercizio confermando una crescita sostenuta sul fronte della raccolta, della redditività e della qualità del credito, in un contesto che consolida il ruolo dell’istituto come banca di riferimento del territorio valsassinese.

All’assemblea hanno partecipato complessivamente 278 soci: 217 presenti in sala e 61 rappresentati per delega.

Al tavolo dei relatori erano presenti la direttrice generale Ivana Ciresa, il presidente Giovanni Combi, il vicepresidente Davide Rizzi e il presidente del collegio sindacale Francesco Galli.

L’istituto di credito cooperativo, che opera attraverso 12 filiali, conta oggi oltre 3mila soci e più di 13mila clienti. Al 31 dicembre 2025 il totale attivo ha raggiunto i 577 milioni di euro, in crescita di oltre il 7% rispetto all’esercizio precedente. In aumento anche il patrimonio, salito a 84 milioni di euro con un incremento dell’11% sul 2024.

Particolarmente significativo il dato relativo alla solidità patrimoniale: il CET1 ratio supera infatti il 61%, livello ampiamente superiore ai requisiti regolamentari e indicativo della capacità della banca di affrontare eventuali scenari di mercato complessi mantenendo elevati margini di sicurezza.

Sul fronte commerciale prosegue la crescita della raccolta complessiva, che si attesta a 815 milioni di euro, in aumento di 74 milioni rispetto al 2024, pari a una crescita del 10%. Nel dettaglio, la raccolta diretta raggiunge i 457 milioni di euro (+9%), mentre quella indiretta sale a 358 milioni (+12%), sostenuta in particolare dall’andamento positivo del comparto wealth management. Negli ultimi due anni la raccolta complessiva è cresciuta di circa 130 milioni di euro.

Le masse intermediate complessive, rappresentate dal prodotto bancario lordo, superano quota 961 milioni di euro. Crescono anche gli impieghi lordi verso la clientela, attestati a 146 milioni di euro, in aumento del 4%, a conferma del sostegno garantito dalla banca al tessuto economico locale.

Migliora ulteriormente anche la qualità del credito. L’NPL ratio scende infatti al 2,8%, registrando un miglioramento rispetto all’esercizio precedente. In diminuzione le sofferenze lorde, mentre il coverage ratio del credito deteriorato sale al 92%, dato che evidenzia una politica prudenziale particolarmente rigorosa nella gestione del rischio.

Il bilancio si chiude con un utile netto di 9,5 milioni di euro, il più elevato mai registrato dalla banca, in crescita del 2% rispetto al 2024. In linea con la propria natura mutualistica e cooperativa, l’Assemblea ha inoltre deliberato lo stanziamento di 2,4 milioni di euro destinati al fondo beneficenza, a sostegno di iniziative sociali e del territorio.

“Il bilancio 2025 conferma la solidità del nostro modello di banca di prossimità, come dimostra la crescita della raccolta complessiva di 74 milioni di euro nel solo ultimo anno – ha dichiarato la direttrice generale Ivana Ciresa – I risultati raggiunti, in termini di sviluppo, qualità del credito e redditività, sono il frutto di una gestione prudente, di una relazione costante con soci e clienti e di un forte radicamento nel territorio. Siamo particolarmente orgogliosi di poter restituire valore alla comunità attraverso un significativo stanziamento di 2,4 milioni di euro a favore della beneficenza e delle iniziative locali”.

Nel corso della serata sono stati inoltre premiati i soci appartenenti alla compagine sociale da 50 anni: Ermenegildo Acquistapace, Epifanio Colombo, Pino Gasperini e Carlo Invernizzi. Premiati anche Augusto Fazzini, Vitale Tagliaferri, Fausto Agostoni, Augusto Sergio Acquistapace, Guido Schiavetti e Fulvio Todeschini, assenti alla cerimonia.

La Gruppo BCC Iccrea, a cui aderisce la BCC Banca della Valsassina, rappresenta il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano e il nono a livello mondiale per ricavi. È inoltre l’unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano, il secondo per numero di sportelli e figura tra i sette istituti bancari italiani a rilevanza sistemica. Il gruppo comprende 111 Banche di Credito Cooperativo presenti in oltre 1.700 comuni italiani con più di 2.400 sportelli, oltre a società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo BCC Banca Iccrea. Partecipa inoltre alla Fondazione del Credito Cooperativo “Tertio Millennio” ETS, organismo nato nel 2002 per promuovere attività di solidarietà sociale in Italia e all’estero.