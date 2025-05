“Be Inclusive”, l’evento conclusivo del Premio Innovazione Ideaimpresa 2025

Giornata dell’Innovazione, l’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Como-Lecco

In palio premi per un valore complessivo di oltre 12mila euro

LECCO – Si rinnova l’appuntamento con la Giornata dell’Innovazione, l’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Como-Lecco per valorizzare la cultura dell’innovazione e favorire il dialogo tra giovani, imprese e territorio.

L’edizione 2025 si presenta con il titolo “Be inclusive”, un invito a riflettere sull’attuale sistema economico, lavorativo e sociale alla luce di principi ispirati all’inclusione. Il concetto, declinabile in ambiti diversi – dall’energia alla salute, dal cibo all’equità – rappresenta oggi un’opportunità concreta per generare cambiamento e affrontare le sfide del presente.

Protagonisti della giornata saranno gli studenti delle scuole secondarie delle province di Como e di Lecco, partecipanti al Premio Innovazione IdeaImpresa 2025. Suddivisi in 21 squadre, presenteranno progetti originali che raccontano il loro punto di vista sul futuro, mettendo in luce bisogni, soluzioni innovative e visioni da condividere.

Da sottolineare anche in questa edizione la rinnovata attenzione verso i giovani da parte di numerose imprese e organizzazioni del territorio che hanno scelto di sostenere l’iniziativa offrendo ulteriori premi, a testimonianza concreta del valore riconosciuto all’’iniziativa e alla capacità dei ragazzi di mettersi in gioco. Tra questi ci sono il Premio “CREATTIVITA’ – MORETTI”, offerto da Rotary International Club di Appiano Gentile e delle Colline Comasche, il Premio “NUOVO DI NUOVO”, offerto dalla società SEAM Engineering Srl, il Premio “LARIO IN”, offerto da Banca Generali Private, il Premio “IL LINGUAGGIO DELLA RICERCA” offerto da CNR-STIIMA e il Premio “SOCIAL IMPACT”, offerto da C.NEXT s.p.a. Società Benefit. Un gesto che conferma quanto il talento giovanile sia oggi considerato un motore imprescindibile per lo sviluppo futuro.

L’iniziativa si aprirà alle ore 9.45 presso ComoNExT – Innovation Hub di Lomazzo, e si articolerà in momenti istituzionali, presentazione dei progetti finalisti, laboratori tematici ed esperienziali, fino alla cerimonia conclusiva di premiazione. Tra gli ospiti e i relatori esponenti del mondo dell’impresa, della ricerca, dell’innovazione e della comunicazione.

La Giornata dell’Innovazione sarà fruibile anche in diretta streaming sul canale YouTube “Giornata dell’Innovazione – Camera di Commercio di Como-Lecco”. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con ComoNExT – Innovation Hub, e con il coinvolgimento di partner istituzionali come Dintec – Consorzio per l’Innovazione Tecnologica, Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, CNR-STIIMA, Università degli Studi dell’Insubria, Uffici Scolastici Territoriali di Como e Lecco, oltre al contributo di numerose imprese e organizzazioni del territorio.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA