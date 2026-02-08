BIT 2026, il Lago di Como premia Ambasciatori e imprese simbolo

Martedì 10 febbraio 2026 alle 16 la cerimonia a Fieramilano Rho, Padiglione 11

“Il marchio non è solo un simbolo, ma uno strumento concreto”, evidenzia Fabio Dadati

LECCO – Il Lago di Como torna sotto i riflettori della Borsa Internazionale del Turismo di Milano con una cerimonia dedicata ai nuovi Ambasciatori e Testimonial del marchio territoriale “Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo”. Una presenza che conferma la volontà di presentarsi sui mercati internazionali con un’identità condivisa e una strategia coordinata.

L’iniziativa è in programma martedì 10 febbraio alle ore 16:00, nello stand di Regione Lombardia a Fieramilano Rho, Padiglione 11. La cornice è quella della BIT, appuntamento di riferimento per il comparto turistico, scelto per valorizzare figure e realtà che contribuiscono alla diffusione dell’immagine lariana nel mondo.

La cerimonia, promossa dalla Camera di Commercio di Como-Lecco insieme alla Provincia di Como e con il sostegno di Regione Lombardia, si inserisce in un percorso di consolidamento del brand territoriale. Il marchio “Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo” viene ribadito come leva operativa per gli operatori del turismo e delle filiere collegate, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento internazionale della destinazione.

“Prosegue la presenza in BIT della Camera di Commercio e del Lago di Como – commenta Fabio Dadati, componente della Giunta camerale – un’occasione speciale e una cornice ideale per premiare Ambasciatori e Testimonial, a conferma della rilevanza di questa azione che unisce le energie del territorio con il supporto della Regione Lombardia. Il marchio non è solo un simbolo, ma uno strumento concreto per chi opera nel turismo e nelle filiere connesse: racconta una destinazione di eccellenza, rafforzandone identità e attrattività”.

Accanto alla promozione fieristica, prosegue l’attività sui mercati esteri attraverso la partecipazione a manifestazioni di settore e l’organizzazione di incoming rivolti alla stampa specializzata. Centrale anche il lavoro di valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale, sviluppato in collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente Italiano ETS e con il Coordinamento Ville e Musei del Lago di Como, che individua nella cultura un asset economico strategico per la destagionalizzazione e per una gestione sostenibile dei flussi turistici.

Il tema della sostenibilità si intreccia con le opportunità offerte dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che aprono nuove prospettive di promozione e accoglienza. In questo quadro si rafforza il collegamento tra Lago di Como e Valtellina, secondo una logica di integrazione tra destinazioni.

Durante l’evento saranno insigniti del titolo di Ambasciatori del Lago di Como Ercole Crippa dell’Hotel Griso, lo chef Enrico Derflingher, la travel journalist e writer Rachael Martin e Ferdinando Zanoletti del Museo Barca Lariana. È previsto inoltre un riconoscimento alla memoria di Jean Marc Droulers, per il lavoro svolto a favore del territorio.

Saranno proclamati Testimonial del marchio Effebi Arredamenti di Cantù, Fumagalli Salumi di Tavernerio, Innova Musei di Lecco, Tenuta De L’Annunziata di Uggiate con Ronago, l’artista Ester Maria Negretti e Villa Lario Resort di Mandello del Lario. Un insieme eterogeneo di professionalità e imprese che rappresenta il tessuto economico e culturale del territorio lariano.