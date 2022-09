Bollette: contributi a fondo perduto per le aziende del turismo

Due milioni di euro per l’efficienza energetica, la misura destinata alle imprese del turismo

Regione Lombardia approva i criteri, contributo massi ammesso 40 mila euro

MILANO – La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, in collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio lombarde, ha approvato i criteri per l’utilizzo dei 2 milioni di euro messi a disposizione per la misura ‘Efficienza energetica, contributi per favorire l’efficienza energetica delle imprese turistiche’.

Risorse utili a mitigare gli effetti dell’impennata dei costi dell’energia, a sostegno di una filiera in ripresa dopo le difficoltà causate dalla pandemia.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili. Il contributo massimo è pari a 40.000 euro.

Tra le spese ammissibili rientrano:

a) acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione;

b) impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili;

c) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione di quelli in uso;

d) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa o pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso;

e) acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti;

f) acquisto e installazione di sistemi di domotica e/o di sistemi digitali per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;

g) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell’illuminazione tradizionale.

Come inviare la domanda

Le domande dovranno essere trasmesse attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it