Focus sugli scenari economici e legali negli scambi con il Regno Unito

Il seminario sarà trasmesso anche alla Camera di Commercio di Lecco

LECCO – Unioncamere Lombardia, in collaborazione con Sviluppo Impresa e Lariodesk Informazioni, Aziende Speciali della Camera di Commercio di Como-Lecco, organizza il prossimo 7 maggio, alle ore 9.30, un seminario per descrivere, con un approccio teorico/pratico, come cambieranno le relazioni commerciali con il Regno Unito, con un particolare focus sugli aspetti doganali e fiscali di cui sarà necessario tenere conto una volta che l’uscita del Paese dall’UE diventerà effettiva.

L’incontro, promosso nel quadro degli appuntamenti formativi della rete Lombardiapoint, guiderà i partecipanti nell’individuazione degli scenari possibili e degli impatti che gli stessi potranno comportare rispetto alla propria operatività aziendale, preparandosi preventivamente.

Il seminario è in programma presso la sede di Unioncamere a Milano, mentre potrà essere seguito in videoconferenza, presso le sedi della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Il seminario è rivolto a imprese, associazioni di categoria e consorzi export e più specificatamente il personale amministrativo che cura la redazione dei documenti commerciali ed il personale che si relaziona con gli operatori doganali sia all’atto dell’importazione che durante le verifiche fiscali.