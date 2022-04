Caaf Confartigianato: avviata la campagna fiscale 2022

Il servizio prevede l’erogazione del modello 730, attestazioni Isee e tutti gli adempimenti rivolti a pensionati e lavoratori dipendenti

Il Caaf Confartigianato è aperto a tutti, non solo agli associati

LECCO – Il Caaf Confartigianato ha lanciato la campagna fiscale 2022 per l’elaborazione del modello 730, le attestazioni Isee e tutti gli altri adempimenti rivolti a pensionati e lavoratori dipendenti.

“Malgrado la proroga normativa prevista per la messa a disposizione dei dati della dichiarazione precompilata (quest’anno le informazioni saranno disponibili solo a fine maggio) – spiega Ildefonso Riva, responsabile Caaf Confartigianato Imprese Lecco – l’attività del Caaf Confartigianato è già iniziata anche su questo fronte con la raccolta delle deleghe e la verifica della documentazione fiscale per l’apposizione del visto di conformità. Considerato che le certificazioni uniche sono disponibili da metà marzo e i clienti sono obbligati all’esibizione della documentazione relativa agli oneri, abbiamo iniziato ad erogare il servizio per poi porre a confronto, in un successivo momento e massivamente, i dati della dichiarazione elaborata con quelli della precompilata”.

Il termine ultimo per presentare e trasmettere in via telematica il modello 730 è fissato al 30 settembre, con quattro “finestre temporali” intermedie che partono dal 15 giugno.

Anche quest’anno il Caaf Confartigianato si avvarrà di strumenti innovativi di dialogo con la pubblica amministrazione grazie al rinnovo della convenzione con l’Inps che permette agli operatori di ottenere in tempo reale il dato della Certificazione Unica, con la possibilità di stamparla a beneficio del cliente. Atteso a breve anche il rinnovo della convenzione con l’amministrazione finanziaria per i dati della precompilata.

“L’innovazione e la qualità dei servizi sono di casa nei Caaf Confartigianato – prosegue Riva – e un numero crescente di clienti stanno sperimentando la comodità di svolgere parte degli adempimenti direttamente da casa attraverso la piattaforma web Personal Caaf 2.0. Facilità di utilizzo, semplicità e accesso all’archivio personale, oltre alla possibilità di inviare, con un semplice clic, direttamente all’operatore la documentazione necessaria per l’adempimento ed il servizio richiesto, sono le caratteristiche principali della piattaforma che ogni giorno si arricchisce di nuove funzionalità. E’ in arrivo, ad esempio, la possibilità di prenotare direttamente l’appuntamento con il nostro operatore, nel giorno e orario preferito, senza alcuna coda. Il Caaf Confartigianato è la scelta migliore per competenza, consulenza e risparmio. Ricordo che il servizio del Caaf è aperto a tutti, non solo ai nostri associati, e viene svolto sia nella sede centrale di Lecco sia nelle sedi territoriali”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i nostri uffici allo 0341 250200 inapa@artigiani.lecco.it