A Lariofiere si è svolto il Salone Internazionale della Subfornitura Meccanica

Fabio Dadati: “Il coraggio e l’intraprendenza sono stati premiati e ne siamo molto lieti”

ERBA – Si è conclusa la tredicesima edizione di Fornitore Offresi, il Salone Internazionale della Subfornitura Meccanica, che si è tenuto dal 17 al 19 febbraio 2022 presso Lariofiere a Erba.

“Desidero ringraziare i consiglieri di Lariofiere nelle persone di Veronica Airoldi, Giovanni Ciceri, Antonio Sartor e Roberto Galli, i soci della Camera di Commercio di Como-Lecco, la Provincia di Como e Lecco e il Comune di Erba per la determinazione e il sostegno per lo sviluppo della manifestazione – così esordisce Fabio Dadati, Presidente di Lariofiere -. Il coraggio e l’intraprendenza sono stati premiati e ne siamo molto lieti. Il sentimento generale che abbiamo vissuto in questi tre giorni di manifestazione è stato decisamente quello della ripartenza e del desiderio di tornare a un confronto diretto con partner, clienti e fornitori. Camminando nei padiglioni, abbiamo percepito la soddisfazione degli espositori che sono stati ricompensati per il loro coraggio di aver scelto di partecipare alla fiera in un momento in cui la situazione ci diceva il contrario. Siamo molto soddisfatti del risultato, dell’affluenza di visitatori impazienti di volersi riappropriare della propria normalità lavorativa, delle considerazioni raccolte dagli espositori che hanno ritrovato, dopo due anni, in Fornitore Offresi un punto di riferimento per il business sul territorio”.

Sono i numeri poi a parlare e a testimoniare il successo della manifestazione: 500 gli espositori di cui 300 aziende di settore espositrici dirette e 200 aziende rappresentate italiane ed estere; circa 7000 i visitatori che hanno varcato la soglia di Fornitore Offresi nei tre giorni di fiera.

“Durante la mia visita, ho notato una bella affluenza e un interesse da parte dei visitatori – ha dichiarato Marco Galimberti, Presidente della Camera di Commercio Como Lecco -. Credo che questa sia una risposta che le imprese stanno dando dopo il periodo difficile della pandemia, nonostante rimangano ancora delle difficoltà e siano legate anche all’incremento dei costi dell’energia. Gli imprenditori però si sono rimboccati di nuovo le maniche e hanno deciso di partecipare dando un forte segnale di resilienza e ripartenza”.

Anche il sindaco di Erba, Veronica Airoldi, è soddisfatta: “Credo che al netto di quello che sia il risultato materiale dato dai numeri, sono due i fatti da mettere in evidenza. Prima di tutto che questa è stata l’ultima fiera che abbiamo realizzato prima della pandemia ed è la fiera con cui abbiamo ripreso a pieno regime il sistema fieristico. Il secondo è il ringraziamento a Lariofiere per averci creduto e agli espositori che hanno voluto essere presenti per un dare un segno di normalità e ripresa”.

“La felicità di essere riusciti a riproporre la fiera è diventata realtà e successo visto il numero di espositori e l’affluenza dei visitatori – ha aggiunto il presidente del Consiglio di Regione Lombardia, Alessandro Fermi -. È stata anche occasione, con tempistica fortunata, per portare all’attenzione alcune situazioni che riguardano il mondo dell’impresa oggi sul tema del caro energia e rincaro delle materie prime. Quindi l’utilità di questo momento, oltre all’ambito fieristico importante per il distretto meccanico di Como e Lecco, è anche essere riusciti ad alzare la voce rispetto a queste due criticità che ieri il Governo ha iniziato ad accogliere, con una prima sostanziale messa a disposizione risorse per l’abbattimento del costo energia”.

Fornitore Offresi non si ferma

Fornitore Offresi non si ferma e continua online grazie a Metal District Skills, il marketplace digitale per favorire, aiutare e migliorare l’incontro tra domanda e offerta per le aziende meccaniche, che racchiude la community di aziende di Fornitore Offresi consentendo di continuare le relazioni anche a distanza. Metal District Skills è uno strumento innovativo per trovare competenze, fornitori, specifiche lavorazioni e soluzioni aziendali per il lavoro e i progetti delle aziende subfornitrici del settore meccanico. Consultare la piattaforma è molto semplice: basta visitare il sito di https://www.metaldistrictskills.com, scegliere la categoria e scoprire le aziende.

Inoltre, dal 15 al 17 giugno 2022 saranno i giorni del Metal District Matching 2022: cinque giorni di incontri one to one dedicati alla ricerca di nuovi contatti commerciali nel settore meccanico. L’evento di match-making riunisce le aziende (compratori oltre che fornitori) con l’obiettivo di offrire e trovare servizi, prodotti e lavorazioni. Per partecipare all’evento online è necessario registrare il profilo aziendale (che è stato possibile anche durante i giorni di Fornitore Offresi grazie agli addetti che hanno visitato gli stand) ed elencare tutte le competenze e prodotti; impostare l’agenda chiedendo abbinamenti one to one e gestire le richieste degli altri partecipanti. Metal District Matching 2022 è il nuovo strumento di Fornitore Offresi per estendere le opportunità offerte dall’evento fisico in ambiente virtuale.