Tre giornate di confronto, approfondimento e relazioni per la 40^ edizione

La soddisfazione di Fondazione Lariofiere: “Tornare ad essere un punto di riferimento per il settore delle costruzioni”.

ERBA – Cala il sipario sulla 40^ edizione di MECI – Mostra dell’Edilizia Civile e Industriale. Tre giornate intense, con circa 4.000 operatori del settore che hanno visitato la manifestazione, confermando il dato numerico dello scorso anno, ma soprattutto con una proposta di contenuti e occasioni di confronto che ha segnato un importante cambio di passo.

Un’edizione che gli organizzatori avevano voluto diversa. Non soltanto perché si celebrava un anniversario importante, quello delle quaranta edizioni, ma perché proprio questa ricorrenza è diventata l’occasione per interrogarsi sul significato della manifestazione, sulla sua identità e sul ruolo che deve assumere oggi nei confronti di un comparto che sta attraversando una fase di profonda trasformazione.

Le risposte sono state cercate proprio all’interno della filiera, coinvolgendo le imprese, le associazioni, gli ordini professionali, le istituzioni e tutti i soggetti che rappresentano il mondo delle costruzioni. E da questo confronto è emersa una volontà condivisa: restituire a MECI centralità, contenuti e capacità di interpretare le esigenze del mercato. Un percorso che ha visto Fondazione Lariofiere in prima linea, insieme alla Camera di Commercio Como-Lecco, ad ANCE, alle associazioni di categoria e agli Ordini professionali. Una collaborazione ampia, che ha permesso di costruire un programma articolato e di dare concretezza a un progetto di rilancio che guarda ben oltre i tre giorni di apertura.

“Il bilancio della quarantesima edizione – commenta Marco Galimberti, presidente della Fondazione Lariofiere – va letto attraverso un indicatore che non si esaurisce nei numeri delle presenze. L’affluenza si è attestata intorno ai 4.000 operatori, in linea con quella registrata nelle precedenti edizioni, ma è cresciuta la soddisfazione di chi ha visitato la manifestazione, trovando contenuti di valore tanto nell’area espositiva quanto nel programma di convegni e approfondimenti. Questo risultato ci fa capire che la direzione presa è quella giusta”.

Il percorso di questa quarantesima edizione era iniziato già giovedì 19 novembre con ANChE DONNA, l’iniziativa promossa da ANCE Como e ANCE Lombardia nell’ambito del progetto dedicato alla crescita e all’inclusione. In occasione della Giornata mondiale dell’imprenditoria femminile, l’appuntamento ha acceso i riflettori sulla leadership femminile, sul passaggio generazionale e sull’evoluzione delle culture d’impresa nel mondo delle costruzioni, con il contributo di imprenditrici e protagoniste del settore.

La mattina inaugurale di venerdì ha poi portato al centro del dibattito il futuro dell’edilizia, con un confronto tra rappresentanti delle imprese, sistema politico e istituzioni. Gli Stati Generali dell’edilizia hanno affrontato alcuni dei nodi più rilevanti per il comparto: la fine della stagione dei bonus, le prospettive del PNRR, la rivoluzione tecnologica, la necessità di regole stabili e di una programmazione degli investimenti che consenta alle imprese di guardare al futuro. Non sono mancati i temi della riqualificazione del patrimonio immobiliare, dei costi, dei tempi autorizzativi e della difficoltà di reperire manodopera qualificata. Proprio su quest’ultimo fronte, particolare attenzione è stata dedicata alle iniziative e ai progetti promossi da ANCE sul territorio per avvicinare i giovani al mondo delle costruzioni, valorizzare le competenze e favorire il ricambio generazionale. Un confronto che ha restituito con chiarezza le esigenze di un settore che chiede soprattutto certezze, continuità e condizioni favorevoli per investire, innovare e creare occupazione.

Le giornate successive hanno ampliato ulteriormente lo sguardo, alternando approfondimenti tecnici rivolti ai professionisti a momenti di riflessione sulle grandi trasformazioni economiche, sociali e territoriali. Tra i temi affrontati, la rigenerazione del costruito secondo i principi dell’economia circolare, l’efficienza energetica, le nuove tecnologie impiantistiche, la sicurezza e l’intelligenza artificiale applicata al cantiere. Proprio quest’ultima ha rappresentato uno degli argomenti più attuali, con un approfondimento dedicato agli strumenti che possono semplificare e rendere più efficiente la gestione dei processi organizzativi e della sicurezza. Spazio anche alla questione dell’abitare, con una riflessione sul rapporto tra mercato e welfare e sulla crescente difficoltà di accesso alla casa, e alle opportunità di sviluppo immobiliare e turistico del territorio.

In questo senso, particolare significato ha assunto la tavola rotonda Invest in Lake Como, promossa da ANCE Como, dedicata alle prospettive di investimento sul territorio lariano. Un confronto tra operatori del mercato immobiliare, investitori e rappresentanti del mondo imprenditoriale per interrogarsi su cosa costruire, dove investire e come trasformare il territorio, mettendo in relazione turismo, patrimonio immobiliare, rigenerazione e nuove opportunità di sviluppo.

“MECI – conclude il presidente Galimberti – ha saputo raccontare il territorio, restituendone la ricchezza della filiera, le competenze e le potenzialità, ma anche facendo emergere attese, criticità e idee. Ha dato voce a un comparto che ha bisogno di occasioni di confronto, di visibilità e di una visione condivisa per affrontare le trasformazioni in corso. Abbiamo ora il dovere di non disperdere e non rendere vano quanto è stato costruito in questa edizione. Il lavoro fatto, le relazioni attivate, i contenuti emersi e la fiducia che abbiamo ricevuto devono diventare le nuove fondamenta su cui costruire il futuro di MECI”.

Un passaggio che trova una sintesi particolarmente efficace nella riflessione emersa proprio durante la tavola rotonda Invest in Lake Como, nell’intervento di Francesca Zirnstein, architetto e direttore generale di Scenari Immobiliari, sul ruolo delle fiere e sulla loro funzione nei sistemi economici territoriali: “Le manifestazioni fieristiche sono un momento in cui le aggregazioni si consolidano. Il business è importante, ma è solo un fatto secondario. Dare evidenza di una filiera e delle ricadute che questa filiera ha su un territorio è il compito fondamentale di una fiera oggi”.

Una considerazione che restituisce pienamente il senso del percorso intrapreso da MECI. Perché una manifestazione di settore non deve limitarsi a mettere in contatto domanda e offerta, ma deve rendere visibile un sistema, raccontarne le competenze, favorire le relazioni e contribuire a rafforzarne l’identità.