Si è chiusa mercoledì la fiera dedicata ai professionisti della ristorazione

20 mila visitatori, soddisfatti gli organizzatori. A settembre appuntamento a Genova

ERBA – Si è chiusa con successo mercoledì 6 marzo la 22esima edizione di RistorExpo, il salone dei professionisti del Fuori Casa e dell’eccellenza enogastronomica italiana. Per quattro giorni, da domenica a mercoledì, il salone espositivo Lariofiere ha ospitato la fiera che si conferma une delle più importanti vetrine del settore in Italia.

Oltre 200 espositori

Oltre 200 gli espositori che hanno partecipato all’edizione 2019 di RistorExpo, promossa da Lariofiere e Confcommercio-Fipe, provenienti dai più diversi ambiti della ristorazione: associazioni di categoria, arredi, attrezzature e prodotti per alberghi, bar, ristoranti e pizzerie. E poi ancora prodotti alimentari, preparati per la ristorazione, strumenti e apparecchiature elettroniche.

20 mila visitatori

Durante la fiera i visitatori sono stati 20 mila, come ha fatto sapere con soddisfazione il presidente di Lariofiere Giovanni Ciceri, ‘patron’ della manifestazione: “Un’edizione andata benissimo, abbiamo raggiunto anche quest’anno gli obiettivi che ci eravamo posti – ha commentato – sono sempre di più gli addetti ai lavori che si avvicinano alla manifestazione. Gli espositori sono stati contenti, qualcuno ha già prenotato il posto per il prossimo anno. Ora ci piacerebbe esportare questo format in altre parti d’Italia, stiamo già lavorando!”.

Opportunità di lavoro

“Come Confcommercio siamo assolutamente soddisfatti di RistorExpo, anche quest’anno la manifestazione si è confermata una vetrina importantissima non solo per aggiornarsi su tutte le novità nell’ambito della ristorazione ma anche sul fronte delle opportunità lavorative – ha commentato Alberto Riva, Direttore di Confcommercio Lecco – la nostra associazione è stata presente con un proprio desk dove i visitatori hanno potuto conoscere il portale Job Turismo, che consente di ‘intercettare’ e unire la domanda e l’offerta lavorativa nell’ambito della ristorazione. Abbiamo ricevuto davvero tante visite e questo non può che essere un segnale positivo”.

Gli stand tra tradizione e…curiosità

Tanti e variegati gli stand protagonisti di RistorExpo, dove i visitatori hanno potuto vedere e ‘assaggiare’ il meglio del settore. Tra le diverse curiosità, una vera e propria attrazione: una spillatrice da birra unica, realizzata artigianalmente dalla ditta Tecnospina Italia utilizzando due motori 4 cilindri di derivazione Kawasaki ZR7 750. “Una moto di fine anni 2000 – ha spiegato Roberto Tentori – i cui motori sono stati naturalmente modificati, insabbiati, tagliati e ripuliti per poi realizzare la spillatrice. Volevamo proporre qualcosa di diverso dalla solita colonna di spillatura, direi che ci siamo riusciti: è stata un’attrazione per tutti i visitatori!”.

L’appuntamento con RistorExpo a Lariofiere è per il 2020 mentre a settembre la manifestazione sarà a Genova. Info su www.ristorexpo.com