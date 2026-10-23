Caleotto festeggia 130 anni: “Una storia che appartiene a tutta Lecco”

Istituzioni e mondo industriale riuniti al Politecnico per celebrare “Fabbrica Viva: 120 anni + 10 di Innovazione e Sostenibilità”

Presentate anche le opere dell’artista internazionale Tellas realizzate sulle pareti dello stabilimento, con il coinvolgimento dei dipendenti

LECCO – Centotrent’anni di storia industriale, dieci dei quali sotto la guida di Feralpi Group, e uno sguardo rivolto al futuro della manifattura lecchese. Caleotto ha celebrato oggi, venerdì 23 ottobre, il proprio anniversario al Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, riunendo istituzioni, rappresentanti del mondo produttivo e accademico per raccontare un’azienda che ha attraversato oltre un secolo di trasformazioni senza perdere il legame con la città.

A caratterizzare la mattinata non soltanto il confronto su innovazione, sostenibilità e competitività, ma anche la presentazione delle opere realizzate dall’artista internazionale Tellas sulle pareti dello stabilimento di via Arlenico, un progetto che ha coinvolto direttamente i lavoratori e punta a rafforzare il rapporto tra fabbrica e paesaggio urbano.

L’iniziativa, intitolata “Fabbrica Viva: 120 anni + 10 di Innovazione e Sostenibilità”, ha preso il via con i saluti istituzionali, moderati da Laura La Posta, caporedattrice de Il Sole 24 Ore e responsabile degli approfondimenti settimanali, rapporti e dossier.

Proprio La Posta ha richiamato l’attenzione sul ruolo del manifatturiero italiano, in un momento segnato dall’aumento dei costi energetici, dalle tensioni internazionali e dalle difficoltà che le imprese devono affrontare sui mercati. Un tema particolarmente attuale anche alla luce del World Manufacturing Forum in corso a Milano, occasione per riportare al centro del dibattito il peso dell’industria nell’economia nazionale.

Secondo la giornalista, la sfida sarà conciliare gli obiettivi della sostenibilità con la necessità di mantenere competitive le imprese europee, anche attraverso strumenti come il Green Industrial Deal e le nuove iniziative comunitarie. Fondamentale, in questo percorso, la collaborazione tra aziende, istituzioni, università, lavoratori e mondo della comunicazione.

Ad aprire gli interventi è stato Marco Tarabini, prorettore delegato del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, che ha sottolineato il significato della scelta di celebrare l’anniversario proprio negli spazi dell’università.

Per Tarabini non si tratta soltanto di una vicinanza geografica, ma del risultato di una collaborazione consolidata nel tempo. “Se qualcuno decide di fare una festa in un posto è perché quel posto occupa un posto un po’ speciale nel cuore – ha osservato, riferendosi alla scelta di Caleotto e Feralpi Group -. Mi piace pensare che questo posto nel cuore ce lo siamo guadagnati perché negli anni siamo riusciti a costruire una collaborazione che va al di là del rapporto tra le istituzioni, ma diventa una collaborazione di fiducia”.

Tarabini ha quindi evidenziato un elemento particolarmente significativo: tra il campus universitario e lo stabilimento Caleotto passa soltanto la ferrovia. Una prossimità che rappresenta, a suo giudizio, un’opportunità concreta per studenti e ricercatori, che possono confrontarsi direttamente con una realtà produttiva di eccellenza. “Credo che poche università al mondo possano dire ai propri studenti di poter raggiungere a piedi un luogo dove vedere una manifattura europea di eccellenza”, ha sottolineato.

Il prorettore ha infine richiamato il concetto di sostenibilità sociale, ricordando come lo sviluppo del territorio lecchese sia strettamente legato alla presenza di imprese capaci di produrre innovazione, occupazione e competenze.

Un legame con la storia di Lecco ribadito anche dal sindaco Filippo Boscagli, che ha ripercorso il ruolo della produzione industriale nello sviluppo urbano ed economico del capoluogo. “Questa è un’attenzione alla storia della nostra città, ma non è soltanto il passato: è il presente e rappresenta anche quello che deve essere il futuro che stiamo costruendo”, ha dichiarato.

Il primo cittadino ha ricordato come Caleotto sia nata nel settore della vergella, una produzione che ha contribuito a definire l’identità industriale lecchese e a sviluppare quella filiera del filo metallico che per decenni ha caratterizzato l’economia locale. Un passato testimoniato dalla presenza di grandi stabilimenti e da un sistema produttivo che, nel suo periodo di maggiore espansione, vedeva migliaia di lavoratori raggiungere quotidianamente le fabbriche della città.

Boscagli ha richiamato l’immagine della Lecco industriale di un tempo, con chilometri di insediamenti produttivi collegati anche da binari interni, alcuni dei quali rimasti visibili fino agli interventi urbanistici più recenti. Un patrimonio storico che ha contribuito a far conoscere Lecco come la “Manchester d’Italia”.

“Oggi siamo ancora una città produttiva, anche se la manifattura non è più quella di centoventi o centotrent’anni fa. Parliamo di una produzione altamente innovativa e tecnologica”, ha evidenziato il sindaco.

Da qui il ringraziamento agli imprenditori, ai lavoratori e a quanti continuano a investire sul territorio. “Ringrazio chi dà lavoro a questa città, chi crea benessere, chi con le proprie mani realizza i prodotti e chi mette intelligenza e visione negli investimenti”, ha aggiunto Boscagli, assicurando l’attenzione dell’Amministrazione verso una componente che continua a essere centrale nell’economia lecchese.

Il futuro dell’industria è stato al centro anche delle riflessioni di Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, che ha ribadito la volontà dell’istituzione regionale di sostenere la competitività delle imprese.

“Quando la Regione arriva a un compleanno come questo, fa un patto con l’azienda per i prossimi centotrent’anni”, ha esordito Guidesi. L’assessore ha ricordato il peso della Lombardia nel panorama manifatturiero europeo e la scelta, compiuta nel 2022, di dotarsi di un piano industriale costruito attraverso il confronto con imprese, associazioni di categoria, università e centri di ricerca. Un modello nel quale la collaborazione tra soggetti differenti rappresenta uno degli elementi di forza del sistema produttivo regionale. “L’idea che le aziende siano parte integrante delle nostre comunità è qualcosa che in Lombardia viviamo in maniera naturale, ma non è così ovunque”, ha osservato.

Guidesi si è poi soffermato sulle difficoltà determinate dai costi energetici e dalle politiche industriali europee, criticando un’impostazione che, a suo giudizio, rischia di penalizzare le imprese e di limitarne la capacità di innovazione. Particolare attenzione è stata riservata al settore automobilistico, in una fase di confronto europeo sulle normative relative alle emissioni e sulle tecnologie utilizzabili per la transizione.

Secondo l’assessore, l’Europa dovrebbe lasciare maggiore spazio a soluzioni differenti, compresi i biocarburanti, evitando di imporre un unico percorso tecnologico. Guidesi ha richiamato il rischio di una crescente dipendenza dalle tecnologie cinesi e di un indebolimento della capacità produttiva europea, ribadendo la necessità di tutelare le condizioni economiche che permettono alle imprese di continuare a investire.

Nel suo intervento ha inoltre fatto riferimento alle Zone di innovazione e sviluppo, tra cui quella lecchese presentata nei giorni scorsi, come strumenti per mettere in relazione competenze, ricerca, formazione e accesso al credito. “Abbiamo un potenziale ancora inespresso, che dipende anche dalla mancata connessione delle conoscenze e delle eccellenze di cui già disponiamo”, ha spiegato. L’obiettivo, secondo Guidesi, è trasformare competenze che oggi operano singolarmente in un sistema capace di produrre maggiore valore attraverso la collaborazione.

Da qui l’impegno della Regione a continuare a sostenere il manifatturiero, non soltanto attraverso contributi economici, ma anche promuovendo una cultura d’impresa tra le nuove generazioni.

A riportare l’attenzione sulla storia dell’azienda è stato Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi Group, che ha ricordato il significato della formula scelta per celebrare l’anniversario: 120 anni di storia industriale ai quali si aggiungono i dieci trascorsi dall’ingresso nel gruppo siderurgico.

“Centovent’anni fa alcuni imprenditori lecchesi si unirono per costituire un’azienda al servizio del sistema manifatturiero. Dieci anni fa abbiamo preso in mano una realtà che rischiava la chiusura. E oggi, dopo centotrent’anni, siamo ancora qui a fare manifattura”, ha ricordato. Un risultato che Pasini ha ricondotto alla capacità del sistema industriale lombardo di attraversare fasi economiche complesse, modificare i propri processi e continuare a innovare.

Il presidente ha sottolineato il ruolo della Lombardia nell’economia italiana, citando il valore delle esportazioni regionali, indicato in 167 miliardi di euro nel 2025, e il contributo della regione al prodotto interno lordo nazionale, pari a circa il 26% secondo i dati richiamati nel suo intervento. Pasini ha ricordato anche la recente missione negli Stati Uniti con una delegazione di Regione Lombardia, durante la quale ha avuto modo di confrontarsi con imprenditori e operatori economici locali sull’apprezzamento dei prodotti italiani.

Il presidente di Feralpi Group, che rappresenta anche Confindustria Lombardia, ha espresso preoccupazione per alcune politiche europee che ritiene poco aderenti alle esigenze del mondo produttivo.

Pur ribadendo il proprio sostegno al progetto europeo, ha evidenziato la necessità di decisioni capaci di tenere maggiormente conto della realtà delle imprese e delle conseguenze sull’occupazione.

Nel suo intervento non è mancato un riconoscimento al ruolo dei lavoratori. “Se oggi siamo grandi, lo dobbiamo anche ai nostri collaboratori, che credono nei nostri progetti e sanno lavorare nelle nostre imprese”, ha sottolineato. Accanto alle competenze consolidate, Pasini ha richiamato l’importanza della formazione e delle università, fondamentali per preparare i giovani alle nuove sfide tecnologiche, a partire dall’intelligenza artificiale.

Guardando all’esperienza di Feralpi, ha ricordato la presenza internazionale del gruppo, che conta oltre duemila dipendenti, con una parte significativa dell’organico in Germania. Un passaggio è stato dedicato anche alla centralità dell’acciaio, materiale che continua a essere indispensabile in numerosi settori industriali e nella vita quotidiana.

“L’acciaio è nella nostra vita: quando saliamo in macchina c’è acciaio, quando entriamo in una casa c’è acciaio. È un prodotto riciclabile al cento per cento”, ha evidenziato. Pasini ha infine ringraziato il fratello Giovanni Pasini, presidente di Caleotto, e tutti i collaboratori che hanno contribuito al rilancio dell’azienda, citando in particolare Zanardelli e Angelini. Un percorso che, nelle parole del presidente, ha permesso allo stabilimento lecchese di recuperare un ruolo di primo piano nella produzione siderurgica. Successivamente agli interventi istituzionali, ha avuto luogo la tavola rotonda “Fabbrica Viva: 120 anni + 10 di Innovazione e Sostenibilità”.

Un regalo alla città: le opere di Tellas sulle pareti dello stabilimento

Terminati i saluti istituzionali, la mattinata ha lasciato spazio a un’altra componente del progetto “Fabbrica Viva”: il rapporto tra industria e arte contemporanea.

L’occasione è stata anche accompagnata da un omaggio di Confindustria Lecco e Sondrio alla società per l’importante anniversario, prima della presentazione delle opere realizzate dall’artista internazionale Tellas sulle superfici dello stabilimento.

I lavori non rappresentano una semplice decorazione degli edifici industriali, ma nascono dalla volontà di mettere in relazione produzione siderurgica, persone e paesaggio lecchese, attraverso un linguaggio visivo capace di dialogare con l’ambiente circostante.

Come raccontato dallo stesso artista, la collaborazione con Feralpi Group ha avuto origine nel 2022, quando gli venne affidata la realizzazione di una grande opera su una facciata dello stabilimento di Calvisano, in occasione del cinquantesimo anniversario del gruppo.

All’inizio Tellas aveva immaginato un progetto dai toni freddi, ispirato direttamente all’acciaio. La visita all’impianto produttivo e l’esperienza della fusione del metallo lo hanno però portato a modificare l’impostazione. Da qui la scelta di utilizzare colori capaci di rappresentare gli elementi fondamentali del processo siderurgico e dell’ambiente.

Le tonalità calde richiamano il fuoco e l’energia della fusione, il verde rimanda al paesaggio e alla dimensione ambientale dell’attività produttiva, mentre il blu contribuisce a costruire il dialogo cromatico della composizione. Un’esperienza che ha rappresentato il punto di partenza della successiva collaborazione con Caleotto.

Arrivato a Lecco per il sopralluogo, Tellas è rimasto colpito soprattutto dal contesto naturale in cui si trova lo stabilimento. Le montagne, il lago e il paesaggio che circonda la fabbrica sono diventati elementi centrali del progetto artistico.

“Il primo elemento fondamentale è stato proprio questo paesaggio incredibile”, ha raccontato. Per sviluppare le composizioni, l’artista ha scelto di raccogliere suggestioni dall’ambiente industriale e dalle persone che lo vivono quotidianamente.

Una delle opere presenta una composizione particolarmente ricca di colori, nella quale compaiono forme circolari ispirate agli elementi osservati all’interno dello stabilimento. Il cerchio è diventato uno dei simboli più riconoscibili del lavoro: una forma che richiama i materiali e i prodotti della lavorazione, ma che può essere letta anche in relazione ai principi dell’economia circolare. Accanto alle forme geometriche compaiono poi pietre e minerali, elementi ricorrenti nella ricerca artistica di Tellas e particolarmente significativi in un contesto legato alla trasformazione delle materie prime.

“Le pietre sono un elemento che disegno da sempre. In questo caso i minerali non potevano mancare”, ha spiegato. Differente l’impostazione della seconda opera, pensata per una parete di particolare impatto visivo, rivolta non soltanto verso gli spazi interni dell’azienda, ma anche verso la città.

Tellas ha raccontato di averne inizialmente osservato le dimensioni attraverso le immagini satellitari, comprendendo fin da subito quanto fosse importante progettare un intervento capace di inserirsi nel panorama lecchese. La scelta è quindi ricaduta su una composizione più leggera, pensata per dialogare con le montagne e il profilo del Resegone, senza imporsi visivamente sul paesaggio.

L’opera assume così una duplice funzione: valorizzare l’ambiente industriale e diventare un elemento artistico visibile anche all’esterno dello stabilimento.

Uno degli aspetti più significativi del progetto è stato il coinvolgimento diretto dei dipendenti di Caleotto, invitati a partecipare alla realizzazione dell’opera. Una scelta che Tellas ha ricondotto alla propria esperienza nell’arte pubblica, dove il rapporto con le persone che frequentano o abitano un luogo rappresenta una parte importante del processo creativo.

“Quando realizzo un progetto cerco di raccogliere più elementi possibili per poi costruire una composizione”, ha spiegato. Nel caso dello stabilimento, il confronto con i lavoratori ha permesso di conoscere meglio l’identità dell’azienda e di inserire nel progetto elementi legati alla loro esperienza quotidiana.

L’artista ha quindi proposto ai dipendenti di partecipare concretamente al lavoro, lasciando una propria pennellata sulle pareti. “Nei progetti di arte pubblica cerco spesso di coinvolgere le persone che abitano un luogo. In questo caso Caleotto è abitata dalle persone che ci lavorano: mi sembrava importante dare anche a loro la possibilità di lasciare una parte di sé su un muro che vedono ogni giorno”, ha raccontato.

L’obiettivo, ha sottolineato, era utilizzare il linguaggio dell’arte per migliorare l’ambiente di lavoro e inserire lo stabilimento in modo più armonioso nel contesto urbano e naturale.

Una volontà nata anche dall’esperienza già sviluppata dal gruppo a Calvisano, dove le precedenti opere dell’artista hanno contribuito a costruire un nuovo rapporto visivo tra il sito produttivo e l’ambiente esterno. A Lecco, la presenza del Resegone e delle altre montagne ha offerto un contesto particolarmente significativo, diventando parte integrante del lavoro creativo. Le opere traducono visivamente il concetto scelto per l’anniversario, quello di “Fabbrica Viva”: un luogo che non si limita a produrre, ma che si apre al territorio e cerca di rendere più gradevole l’esperienza quotidiana di chi vi lavora. Da qui anche la volontà di offrire alla città un’immagine dello stabilimento capace di unire la sua identità manifatturiera con un linguaggio contemporaneo.

L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di rinnovamento avviato da Caleotto negli ultimi dieci anni, dopo l’ingresso in Feralpi Group. Centotrent’anni dopo la nascita, la fabbrica resta parte del paesaggio e dell’identità di Lecco. E con le nuove opere sulle sue pareti, quel legame diventa visibile anche a chi la osserva dall’esterno.

La presentazione delle opere artistiche ha concluso la prima parte dell’appuntamento al Politecnico, anticipando la visita allo stabilimento Caleotto di via Arlenico 38. Un’occasione per conoscere da vicino gli impianti produttivi e osservare direttamente i lavori realizzati da Tellas, dopo averne ascoltato il racconto. La giornata celebrativa è poi proseguita con un momento conviviale al Griso Panorama Restaurant.