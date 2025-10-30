Calolzio. Mercato nella festività di San Martino, al lavoro per trovare una soluzione

Gli ambulanti contrari all’anticipo a lunedì 10 novembre

Prosegue il dialogo tra Fiva e Confcommercio Lecco con il Comune

CALOLZIOCORTE – Non è ancora risolta la questione relativa allo svolgimento del mercato a Calolzio in occasione della Festività di San Martino dell’11 novembre, che quest’anno cade proprio di martedì. Ma l’azione di Fiva Lecco e Confcommercio Lecco prosegue, alla ricerca di una soluzione positiva che salvaguardi le esigenze degli ambulanti, contrari all’anticipo a lunedì 10 novembre.

“Stiamo lavorando con l’Amministrazione Comunale di Calolzio per cercare di mantenere le bancarelle nella giornata tradizionale del martedì, anche l’11 novembre – evidenzia il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – Ringrazio in particolare l’assessore Luca Caremi per la disponibilità e le aperture mostrate. Il dialogo non si è mai interrotto. Siamo consapevoli dei vincoli imposti dal regolamento comunale, ma speriamo di potere trovare una soluzione idonea in grado di tutelare gli ambulanti e il loro diritto a lavorare il martedì a Calolzio”.