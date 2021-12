Approvato il bilancio preventivo 2022 della Camera di Commercio Como – Lecco

Stanziati 4,5 milioni di euro per finanziare iniziative a favore del tessuto economico lariano

LECCO – Nei giorni scorsi Consiglio della Camera di Commercio di Como-Lecco ha approvato all’unanimità il bilancio preventivo per il prossimo anno.

L’Ente camerale si è in particolare determinato a destinare 4,5 milioni di euro al finanziamento di iniziative ed attività di complessivo supporto al sistema imprenditoriale lariano, avendo a riferimento tutti i settori economici che in modo articolato lo caratterizzano e in questo senso confermando importanti impegni sui temi trasversali dell’innovazione, dell’internazionalizzazione, della formazione, dell’attrattività territoriale e della sostenibilità.

“Con il bilancio preventivo 2022 si conferma il ruolo centrale del nostro Ente a supporto dell’economia lariana – commenta il Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, Marco Galimberti – Ritengo significativa l’approvazione unanime espressa dal Consiglio del documento, che si conferma in contenuti di continuità con quanto già realizzato nel corso del 2021, anno certamente non facile per tutte le nostre imprese. Il volume degli interventi economici programmati è rilevante, frutto della scelta consapevole e condivisa di destinare nuovamente risorse straordinarie in una fase tuttora delicata e cruciale per il rilancio e l’ulteriore sviluppo dell’intero nostro sistema territoriale”.