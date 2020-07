Camera di Commercio: aziende e cittadini possono pagare con “PagoPA”

Il servizio è attivo da oggi, mercoledì 1° Luglio

L’utente che usufruisce di una prestazione camerale in rete al momento del pagamento verrà reindirizzato al circuito “PagoPA”

LECCO – Dal 1° luglio le imprese e i cittadini che dovranno effettuare pagamenti nei confronti della Camera di Commercio di Como-Lecco (e a tutte le Pubbliche Amministrazioni) potranno avvalersi delle funzionalità della piattaforma “PagoPA”.

“L’utente che usufruisce di una prestazione camerale in rete – spiegano dalla Camera di Commercio lecchese – al momento del pagamento verrà reindirizzato al circuito “PagoPA” per completare la transazione. In alternativa, “PagoPA” prevede la generazione di un avviso telematico, inviato per mail all’utente, con il quale si potrà procedere al versamento di quanto dovuto, tramite canali ordinari, sia fisici che online di banche e altri PSP. Per i servizi camerali a sportello rimane comunque attiva la possibilità di pagare con moneta elettronica (bancomat, carta di credito, carta di debito). Non saranno invece più accettati i contanti”.

Inoltre la Camera di Commercio di Como-Lecco ha aderito al nuovo servizio di Istituto Cassiere realizzato da InfoCamere (la Società delle Camere di Commercio per l’innovazione digitale) e dalla sua controllata ICONTO srl che, dal 2013, opera come Istituto di pagamento.

Nel contesto di una sperimentazione che entro l’anno coinvolgerà sette Camere Pilota, la Camera di Como-Lecco – insieme alla Camera di Lecce – è il primo Ente in Italia ad utilizzare il nuovo servizio con “l’obiettivo – spiegano – di semplificare le attività contabili dell’ente, aumentare l’efficienza degli uffici amministrativi e ridurre i costi di gestione”.

Dal 1° gennaio 2021, sarà avviata la “fase a regime” che prevede l’apertura del servizio a tutti gli Enti del Sistema Camerale che ne faranno richiesta. Il servizio di Istituto Cassiere consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente, finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge.

La legge n. 190 del 2014 stabilisce che le Camere di Commercio sono soggette al regime di Tesoreria Unica di cui alla legge n. 720 del 1984 che prevede il riversamento delle liquidità dell’Ente presso la Tesoreria dello Stato della Banca d’Italia.Aderendo al servizio, la Camera di Commercio aprirà presso ICONTO, un conto di pagamento (denominato “Conto Cassa”) predisposto al “dialogo” con il conto aperto in Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia, dove per legge è giacente la liquidità dell’Ente.