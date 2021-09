Camera di Commercio: bando di assunzione rivolto ai soggetti disabili

Concorso per l’assunzione di due persone in Camera di Commercio

Bando rivolto a persone con disabilità. Domande entro il 18 ottobre

LECCO – La Camera di Commercio di Como-Lecco ha avviato un concorso pubblico per esami per il reclutamento di 2 unità di personale, a tempo indeterminato, da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, profilo professionale “Assistente amministrativo per i servizi alle imprese”, destinato a persone con disabilità individuate all’articolo 1 della Legge n. 68/1999.

Alla selezione possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti dettagliatamente indicati nel bando di concorso.

Le domande di partecipazione, obbligatoriamente predisposte utilizzando il modello allegato al bando, possono essere spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di via Parini n. 16 – u.o. Gestione Sviluppo Risorse Umane – 22100 Como, oppure inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cciaa@pec.comolecco.camcom.it.

Termine per la presentazione delle domande: 18 ottobre 2021. L’avviso, contenente le indicazioni sui requisiti e la procedura, e la relativa modulistica sono consultabili sul sito istituzionale: www.comolecco.camcom.it, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, nella pagina “Bandi di concorso”, “Bandi di concorso attivi”

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’u.o. Gestione Sviluppo Risorse umane (e-mail risorse.umane@comolecco.camcom.it – tel. 031 256.344/343/397.