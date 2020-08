Camera di Commercio. Sostegno alle imprese, 750mila euro a 328 aziende lariane

Nella delicata fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza

Galimberti: “Una grande sfida che ha richiesto strumenti straordinari”

LECCO – Oltre 750.000 euro liquidati a favore di 328 aziende dell’area vasta lariana da parte della Camera di Commercio di Como-Lecco per sostenere il sistema imprenditoriale nella delicata fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza.

A tre mesi circa dall’apertura dei termini di presentazione delle domande, questi sono i numeri di un primo bilancio sull’andamento delle misure di sostegno diretto alle imprese promosse dall’Ente camerale dopo lo shock generato dal Covid-19.

Nello specifico sono già state liquidate 157 domande, per un totale di 299.568,65 euro, presentate a valere sul bando “FAI Credito”, finalizzato a ridurre il pricing dei finanziamenti concessi alle PMI lombarde di tutti i settori; 91 domande, per complessivi 126.941,38 euro, relative al bando “Emergenza Covid 19”, volto a incentivare gli investimenti in attività formative in tema di sicurezza e quelli di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro; 80 domande, per un totale di 344.747,45 euro, inerenti al bando “Safe working”, a supporto delle imprese nell’adozione delle misure necessarie a garantire la ripresa dell’attività mantenendo in sicurezza lavoratori, fornitori e clienti.

Si tratta di bandi aperti per i quali le imprese possono ancora presentare domanda, ai quali si aggiungono ulteriori misure, alcune avviate da poco e altre in fase di istruttoria.

Si segnalano in particolare il bando Incubatore d’Impresa per il sostegno alla creazione di iniziative innovative ed il loro sviluppo all’interno dell’Innovation Hub ComoNExT di Lomazzo, il bando SI4.0 2020 volto a promuovere lo sviluppo di soluzioni, prodotti e/o servizi innovativi focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali 4.0, caratterizzati da collaborazioni e condivisione tra MPMI, e il bando Export 2020 e-commerce che si propone di supportare le MPMI nello sviluppo e nel consolidamento della propria posizione sul mercato.

“La situazione emergenziale ci ha messo di fronte a una grande sfida che ha richiesto strumenti straordinari e subito efficaci che possano rispondere alle esigenze delle imprese – commenta Marco Galimberti, Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco –. E’ un periodo difficile che mette a dura prova i nostri imprenditori, costretti a sostenere costi significativi per adeguarsi alle disposizioni sopravvenute e nel contempo a far fronte ai mancati incassi determinati dall’interruzione dell’attività. Abbiamo deciso di offrire risposte immediate per agevolare la ripartenza e, ben consapevoli delle contingenti difficoltà, stiamo rivedendo il programma degli interventi economici a suo tempo definito con l’intento di individuare ulteriori risorse economiche da rendere disponibile al sistema economico lariano”.