Carozzi Formaggi e Tecnospina al Gran Premio di F1

Fast Track Beer e Bistrot Alpino: il contributo lecchese al Gran Premio

MONZA – Anche il territorio lecchese sarà rappresentato al Gran Premio di Formula 1 di Monza, al via oggi e in programma fino a domenica, con le qualificazioni in programma sabato dalle 16 alle 17 e la gara domenica con partenza alle 15. Due aziende locali, infatti, portano il loro know-how e la qualità dei prodotti in un contesto internazionale di grande prestigio.

Da una parte c’è Tecnospina Corporate, realtà guidata da Luigi Aondio con il socio Oliviero Maggi, specializzata nell’installazione e manutenzione di impianti di spillatura per birra alla spina, vino e bevande. L’azienda si è occupata del progetto Fast Track Beer per conto di Ristogest, portando la propria esperienza tecnica all’interno del circuito monzese.

Dall’altra, Carozzi Formaggi, storica eccellenza casearia, che sarà presente con il proprio Bistrot Alpino, uno stand dedicato ai sapori autentici del territorio.

Un’occasione importante non solo per far conoscere al pubblico internazionale la qualità delle imprese lecchesi, ma anche per ribadire la capacità del territorio di coniugare tradizione, innovazione e passione.