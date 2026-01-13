Cat Unione Lecco, presentate tutte le novità del catalogo corsi 2026

Anche nel 2025 numeri importanti: 137 corsi realizzati e 1.379 persone formate

Intelligenza artificiale, lingue, comunicazione e marketing ma anche corsi per bambini e ragazzi. Ecco tutte le proposte 2026

LECCO – Nella mattinata di oggi, martedì, è stato presentato il nuovo Catalogo Corsi 2026 di Cat Unione Lecco, società di Confcommercio Lecco impegnata sul fronte della formazione. Un lavoro importante che, anche nel 2025, ha fatto segnare numeri di grande rilievo: 137 corsi realizzati, 1.379 persone formate e 919 ore di formazione erogate; a cui si aggiungono 422 corsi on-line. Numeri che aumentano ancora se si prendono in considerazione anche i corsi organizzati come Confcommercio Lecco (ente accreditato in Regione Lombardia): ben 21 per un totale di 327 ore di formazione erogate.

“Un ufficio che lavora così bene che su 220 giornate lavorative in più della metà sono state erogate ore di formazione – ha detto il direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva -. Cat Unione Lecco è motivo di grande soddisfazione anche dal punto di vista dei numeri, è una società ben gestita che produce utili e questo è fondamentale”.

Angelo Belgeri, presidente di Cat Unione Lecco, ha sottolineato la qualità della formazione fornita: “Nel lavoro che quotidianamente viene svolto vedo tanta attenzione nei confronti delle aziende e dei nostri soci per quanto riguarda normative, adempimenti burocratici, nuove tecnologie e nuovi strumenti. E poi c’è tanta sensibilità nel costruire percorsi formativi che ci aiutano a dare identità nella formazione ai nostri soci. Anche gli enti bilaterali hanno attenzione sui corsi che organizziamo e che, in moltissimi casi sono rimborsati all’80% se non al 100%. Novità di quest’anno la possibilità di rimborsare corsi che non riguardano mansioni specifiche del dipendente ma che gli consentono di crescere. Questo fa capire l’importanza della formazione e l’importanza di credere nella formazione”.

La responsabile dell’Area Formazione Chiara Silverij è entrata nel merito delle proposte 2026: “Quest’anno, per sottolineare la costante attenzione di Confcommercio Lecco sulla formazione come leva per la competitività delle nostre imprese il claim scelto è ‘Imparare… è un viaggio che dura tutta la vita’. Entrando nel merito, nei corsi tecnici segnalo la proposta riservata agli operatori del settore orafo sui diamanti e sulle gemme di colore, il corso riservato agli agenti immobiliari o un corso nuovissimo sulla stampa in 3D. Rispetto ai corsi di cucina e pasticceria ci sarà un appuntamento con una importante influencer bolognese sulla pasta fresca. Non mancano nemmeno le proposte riservate a bambini e ragazzi”.

Tra i corsi più gettonati ci sono quelli relativi al mondo digitale, quelli di lingue (ambito turistico e commerciale) e quelli di comunicazione e accoglienza: “Quest’anno per quanto riguarda il percorso formativo di lingua inglese, accanto a quello base ci saranno anche quelli più avanzati – ha continuato Silverij -. I corsi obbligatori, invece, sono stati aggiornati in base al nuovo accordo stato-regioni. Novità di quest’anno il corso per datori di lavoro”.

Non da ultimo il portale e-learning con oltre 300 corsi a disposizione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Una soluzione pratica e innovativa per la propria crescita professionale.

QUI IL CATALOGO CORSI 2026