Centri per l’impiego, istituto uno sportello telefonico per le aziende

Aperti e ricevono su appuntamento i Centri per l’impiego di Lecco e Merate

Istituito uno sportello telefonico a supporto per le aziende

LECCO – I Centri per l’impiego di Lecco e Merate della Provincia di Lecco sono sempre attivi e ricevono su appuntamento in casi di particolare necessità. La Provincia di Lecco ha inoltre istituito uno sportello telefonico a supporto delle aziende per qualsiasi necessità.

Di seguito i numeri telefonici e gli indirizzi email da contattare per ogni informazione al riguardo:

Centro per l’impiego di Lecco: 0341 295485 centroimpiego.lecco@provincia.lecco.it

Centro per l’impiego di Merate: 0341 295702 centroimpiego.merate@provincia.lecco.it

Collocamento disabili: 0341 295532 / 533 collocamento.disabili@provincia.lecco.it

Sportello aziende: 0341 295589

Dal 1° luglio presso il Centro per l’impiego di Merate sarà attivo il Servizio di Reception e Guardiania per presidiare e regolamentare l’accesso all’ufficio.