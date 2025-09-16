Cers Lecco ETS rinnova logo e sito per spiegare la transizione energetica

Grafica ideata dagli studenti del Cfp Consolida e perfezionata dal team interno

LECCO – Un nuovo logo, una nuova grafica e un sito web rinnovato per raccontare chi è e cosa fa. La Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale (Cers) Lecco ETS ha presentato ufficialmente la sua nuova piattaforma digitale: www.cerslecco.it. Un passo che segna un momento di crescita per l’associazione, nata poco più di un anno fa, e che oggi conta oltre trenta soci tra Comuni, associazioni, cooperative e piccole e medie imprese.

L’obiettivo è duplice: da un lato spiegare meglio le opportunità offerte a enti e aziende, dall’altro avvicinare cittadini e potenziali nuovi soci, rendendo più chiaro il funzionamento della comunità energetica e i vantaggi della condivisione dell’energia prodotta.

Il contributo degli studenti e il nuovo logo

Alla definizione della nuova immagine grafica hanno contribuito anche gli studenti del quarto anno del corso grafico del Cfp Consolida – socio della comunità – che ha già installato pannelli fotovoltaici sul tetto della scuola. Dopo le prime proposte degli studenti, un tecnico ha sviluppato il progetto, poi rielaborato dai consiglieri fino al risultato attuale.

Il logo presenta la sigla “Cers” con la scritta “Lecco” alla base, richiamando le origini locali del modello solidale. La lettera S, più grande e colorata di azzurro, simboleggia la solidarietà: un elemento distintivo rispetto ad altre comunità energetiche perché mette al centro la condivisione degli incentivi, a beneficio dell’intera collettività.

I quattro pannelli colorati del logo rappresentano la diversità dei soggetti aderenti – produttori e consumatori con profili differenti – e il percorso inclusivo che caratterizza la comunità. I colori caldi identificano chi ha già investito, mentre quelli più freddi richiamano chi entrerà in futuro. Il sole che completa l’immagine indica la fonte primaria dell’energia rinnovabile condivisa dai soci.

Un anno di attività e prospettive future

La Cers Lecco ETS, costituita nel 2024, ha superato il primo anniversario a giugno 2025. In questi mesi ha raccolto l’adesione di numerosi soggetti pubblici e privati, mettendo a sistema pannelli fotovoltaici già installati e supportando le domande per ottenere fondi PNRR destinati a nuovi impianti.

Con il sito rinnovato, l’associazione punta a far conoscere meglio la propria missione e ad aumentare il coinvolgimento dei cittadini: un invito a informarsi, partecipare e contribuire a un modello energetico più sostenibile e solidale.