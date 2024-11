Certificazione delle competenze: a Lecco la prime esperienza dei centri impiego lombardi

Il seminario ha portato all’attenzione dei giovani il tema della certificazione delle competenze

Al termine il rappresentante di Regione Lombardia ha consegnato gli attestati di competenza a due giovani volontari

LECCO – Nell’ambito della rassegna Young a Lariofiere di Erba, si è svolto un seminario sulla certificazione delle competenze, reso possibile da un prezioso lavoro di rete tra Provincia di Lecco, Regione Lombardia, Camera di Commercio di Como-Lecco e l’ente accreditato ai servizi al lavoro e alla formazione Enaip Lombardia.

Sono intervenuti per la Provincia di Lecco la Dirigente della Direzione organizzativa Lavoro e Centri per l’impiego Cristina Pagano e la referente dell’Ufficio Servizio civile universale Nicoletta Orlandi, Antonello Rodriguez della Direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, i rappresentanti di Enaip Lombardia Elisa Ponzoni e Paolo Zuffinetti e il funzionario della Camera di Commercio di Como-Lecco Walter Algarotti.

Il seminario ha portato all’attenzione dei giovani l’importanza del tema della certificazione delle competenze, partendo dal presupposto che in ogni momento della vita si può apprendere, non solo a scuola o nell’ambito lavorativo, ma anche in famiglia, nel tempo libero, nello sport, nel volontariato, incluso il Servizio civile universale.

“Dopo l’importante investimento a favore dei giovani intrapreso dalla Provincia di Lecco per introdurre nei progetti di Servizio civile universale il percorso di tutoraggio e la presa in carico dei volontari da parte degli operatori specializzati dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate, l’introduzione della certificazione delle competenze nel percorso di formazione civica è un ulteriore valore aggiunto ai progetti promossi dalla Provincia di Lecco” commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann.

“La prima esperienza di certificazione delle competenze trasversali, comunemente conosciute come soft skills, conclusa con successo dai Centri per l’impiego della Provincia di Lecco grazie alla sinergia con l’Ufficio Servizio civile universale, rappresenta anche il primo processo di certificazione avviato e concluso positivamente da un Centro per l’impiego in Lombardia” sottolinea il Consigliere provinciale delegato a Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini.

Enaip Lombardia ha presentato un’esperienza di certificazione delle competenze tecnico-professionali, denominate anche hard skills, realizzata nell’ambito della falegnameria.

Al termine del seminario il rappresentante di Regione Lombardia ha consegnato gli attestati di competenza ai due giovani volontari che hanno prestato il proprio servizio presso l’Aido provinciale di Lecco e il Comune di Primaluna nell’ambito dei progetti di Servizio civile universale promossi dalla Provincia di Lecco.

I giovani hanno raccontato la loro esperienza, evidenziando come il percorso svolto rappresenti un importante passo del loro percorso di crescita anche nell’ottica di un positivo inserimento nel mercato del lavoro.