Cgil Lecco. Diego Riva confermato segretario provinciale

Inizia il secondo mandato di Diego Riva alla guida della Cgil di Lecco

Dal congresso del sindacato ampio consenso per il segretario uscente

LECCO – Nel secondo e ultimo giorno di congresso generale della Cgil Lecco si è svolta la votazione per il rinnovo della segreteria provinciale: con 55 voti favorevoli, 4 voti contrati e 2 astenuti, l’assemblea ha confermato Diego Riva nel ruolo di segretario fenerale dell’organizzazione.

Successivamente, su proposta dello stesso Riva, sono stati rieletti Marco Brigatti e Francesca Seghezzi come componenti di Segreteria.

“Ringrazio le compagne e i compagni per la rinnovata fiducia nei miei confronti – ha commentato Riva – Oggi si chiude il nostro Congresso, durante il quale abbiamo discusso in modo proficuo con i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del territorio su come migliorare le condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori. Da domani inizieremo a mettere in pratica gli obiettivi che ci siamo prefissati.”